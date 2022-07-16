65-я регата пролива Муху в этом году за одну неделю принесет экономике Эстонии около миллиона евро. В основном эти деньги останутся в портах, которые посетит регата. В этом году в регате примут участие 107 яхт, из них одна из Финляндии и восемь из Латвии.
Яхтсмены за неделю обогатят порты Эстонии на миллион евро
В регате будет задействовано более 800 яхтсменов и официальных лиц гонки, не считая береговых команд и друзей-знакомых.
Помимо платы за участие и прямых организационных расходов оборот регаты формируется за счет питания и торговли в портах регаты, дополнительных услуг в портах, размещения, береговой программы и других услуг. Косвенно экономическим эффектом, связанным с регатой, также можно считать покупку парусников и их подготовку к соревнованиям.
Исполнительный директор Пярнуского яхт-клуба и один из организаторов регаты Райко Лехтсалу рассказал, что при выборе портов для регаты организаторы исходят из нескольких критериев, и не каждый порт может принять такое большое соревнование. Если нет необходимой инфраструктуры, если не хватает глубины акватории или не хватает причалов, то многие места остаются, так сказать, за бортом, несмотря на природные красоты или культурный интерес.
Прием регаты также предъявляет к порту дополнительные требования. Организация мероприятия требует отдельной подготовки, дополнительных затрат на строительство всей инфраструктуры регатной деревни, поиск и обучение сотрудников. Планирование крупного мероприятия требует в разы больше времени, чем подготовка к обычному сезону, но получаемый опыт чрезвычайно ценен.
Прибыль также увеличивается косвенно
«Важно то, какие условия жизни может предложить порт, смогут ли в нем разместиться яхтсмены и суда, и если да, то как. Важна также заинтересованность и поддержка местного самоуправления: хотят ли они нас там вообще и пойдут ли они, например, навстречу в вопросах организации транспорта и логистики. И, конечно же, мы должны смотреть на маршрут соревнования в целом: где находятся предыдущая и следующая остановки, чтобы расстояния между портами не стали слишком длинными и неудобными для участников», — сказал Лехтсалу.
За девять лет его пребывания в должности регата посещала Пярнуский яхт-клуб во все сезоны.
«Проведение регаты — это событие, которое приносит нам прямую экономическую выгоду, несмотря на то, что порт яхт-клуба не взимает портовый сбор с судов, участвующих в регате. Мы позиционируем Пярну как место морского туризма, мы предлагаем увлекательные впечатления всему городскому населению и наземным туристам, которые могут развлечься в порту и часто приезжают в залив или на пристань, чтобы посмотреть гонки. Местными услугами пользуются как участники регаты, так и гости, а приятные эмоции, как правило, возвращают гостей к месту назначения, часто большей группой», — сказал Лехтсалу.
Директор регаты Агнес Лилль подчеркнула, что в дополнение к прямым преимуществам, которые регата приносит портам, через которые проходит, необходимо также помнить о более широком воздействии.
«Юные яхтсмены получают на регате ценный опыт парусного спорта, и такое масштабное соревнование — хороший стимул для них. Мы поддержали морское образование через регату, например, купив лодки Optimist для яхт-клубов. С другой стороны, организация крупных соревнований, таких как регата Muhu Väina и чемпионат мира Alexela ORC, состоявшийся в прошлом году в Таллинне, также дала импульс эстонским морским компаниям, которые могут тестировать свою продукцию в домашних водах с помощью профессиональных яхтсменов», - сказала Лилль, упомянув многогранную морскую отрасль Эстонии, которая включает в себя строительство яхт, производство и ремонт парусов, обслуживание яхт и производство оборудования для обслуживания, спасательное оборудование и морскую одежду, системы GPS-слежения и другие морские отрасли.
Поучительное зерно
Лилль добавила, что, как и в прошлом году, регата пролива Муху в этом году также соответствует духу "зеленого" парусного спорта. Это означает поддержание чистоты Балтийского моря, сортировку мусора, экономное потребление, отказ от одноразовой посуды и продвижение морского туризма, уважающего природу.
«Ветер — это бесплатный и неиссякаемый природный ресурс, использование которого не обременяет экосистему планеты, — сказала Лилль. — Плавание под парусом дает уникальное ощущение свободы, которое можно испытать в море, и, наслаждаясь им, мы можем подчеркнуть важность более чистой окружающей среды и особенно необходимость сокращения загрязнения морской среды».