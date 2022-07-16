Яхтсмены за неделю обогатят порты Эстонии на миллион евро

За девять лет его пребывания в должности регата посещала Пярнуский яхт-клуб во все сезоны.

«Проведение регаты — это событие, которое приносит нам прямую экономическую выгоду, несмотря на то, что порт яхт-клуба не взимает портовый сбор с судов, участвующих в регате. Мы позиционируем Пярну как место морского туризма, мы предлагаем увлекательные впечатления всему городскому населению и наземным туристам, которые могут развлечься в порту и часто приезжают в залив или на пристань, чтобы посмотреть гонки. Местными услугами пользуются как участники регаты, так и гости, а приятные эмоции, как правило, возвращают гостей к месту назначения, часто большей группой», — сказал Лехтсалу.

Директор регаты Агнес Лилль подчеркнула, что в дополнение к прямым преимуществам, которые регата приносит портам, через которые проходит, необходимо также помнить о более широком воздействии.

«Юные яхтсмены получают на регате ценный опыт парусного спорта, и такое масштабное соревнование — хороший стимул для них. Мы поддержали морское образование через регату, например, купив лодки Optimist для яхт-клубов. С другой стороны, организация крупных соревнований, таких как регата Muhu Väina и чемпионат мира Alexela ORC, состоявшийся в прошлом году в Таллинне, также дала импульс эстонским морским компаниям, которые могут тестировать свою продукцию в домашних водах с помощью профессиональных яхтсменов», - сказала Лилль, упомянув многогранную морскую отрасль Эстонии, которая включает в себя строительство яхт, производство и ремонт парусов, обслуживание яхт и производство оборудования для обслуживания, спасательное оборудование и морскую одежду, системы GPS-слежения и другие морские отрасли.

Поучительное зерно

Лилль добавила, что, как и в прошлом году, регата пролива Муху в этом году также соответствует духу "зеленого" парусного спорта. Это означает поддержание чистоты Балтийского моря, сортировку мусора, экономное потребление, отказ от одноразовой посуды и продвижение морского туризма, уважающего природу.