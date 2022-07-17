Фото и видео с места происшествия ⟩ В Греции разбился самолет украинской компании: экипаж погиб

Фото: Ilias Kotsireas/AP / Scanpix

Как следует из данных сервиса по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar24 от субботы, 16 июля, самолет выполнял рейс MEM3032 из аэропорта Константин Великий близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.

На борту находились восемь человек, все погибли

На видеозаписи на греческом сайте ertnews.gr видно, как самолет, объятый пламенем, быстро снижается, а затем падает на землю, после чего происходит взрыв. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, передало агентство Reuters.

Для тушения изначально были направлены 15 пожарных и семь расчетов. Дополнительные силы также должны были прибыть на место ЧП.

Все восемь членов экипажа погибли, сообщило в воскресенье, 17 июля, агентство AFP со ссылкой на министерство обороны Сербии.

Денис Богданович, генеральный директор компании Meridian, которой принадлежал разбившийся Ан-12, сообщил DW, что все члены экипажа были гражданами Украины. Никаких сведений о грузе на борту самолета он не указал, объяснив, что "подробности уточняются". В свою очередь министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что машина по заказу его министерства везла в Бангладеш 11,5 тонн сербских вооружений, в том числе осветительные и учебные мины.