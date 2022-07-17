Военно-транспортный самолет Ан-12 (An-12TBK), принадлежавший украинской компании Meridian, потерпел крушение к западу от аэропорта Кавалы в общине Пангеон на северо-востоке Греции, передает DW.
Фото и видео с места происшествия ⟩ В Греции разбился самолет украинской компании: экипаж погиб
Как следует из данных сервиса по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar24 от субботы, 16 июля, самолет выполнял рейс MEM3032 из аэропорта Константин Великий близ Ниша в Сербии в столицу Иордании - Амман.
The moment of #crush of the #antonov cargo #plane near #Kavala city, #Macedonia province, #Greece. pic.twitter.com/uqCIGDCH5D— cosmostatus (@cosmostatus_) July 16, 2022
На борту находились восемь человек, все погибли
На видеозаписи на греческом сайте ertnews.gr видно, как самолет, объятый пламенем, быстро снижается, а затем падает на землю, после чего происходит взрыв. По предварительным данным, на борту находились восемь человек, передало агентство Reuters.
Для тушения изначально были направлены 15 пожарных и семь расчетов. Дополнительные силы также должны были прибыть на место ЧП.
Все восемь членов экипажа погибли, сообщило в воскресенье, 17 июля, агентство AFP со ссылкой на министерство обороны Сербии.
Денис Богданович, генеральный директор компании Meridian, которой принадлежал разбившийся Ан-12, сообщил DW, что все члены экипажа были гражданами Украины. Никаких сведений о грузе на борту самолета он не указал, объяснив, что "подробности уточняются". В свою очередь министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что машина по заказу его министерства везла в Бангладеш 11,5 тонн сербских вооружений, в том числе осветительные и учебные мины.
Борт вылетел накануне из сербского города Ниш и по пути в Бангладеш должен был совершить посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмадабаде. "Этот рейс имел все необходимые разрешения в соответствии с международными правилами", - отметил Стефанович. "К сожалению, некоторые СМИ предположили, что этот самолет перевозил оружие, предназначенное для Украины, но это совершенно не соответствует действительности", - подчеркнул он.
Самолет мог перевозить опасный груз
Представитель Службы гражданской защиты Греции ранее в эфире греческой корпорации телерадиовещания ERT предположил, что самолет мог перевозить 12 тонн токсичного материала. "Мы рассматриваем груз как опасный", - в свою очередь отметил один из членов пожарной бригады. Очевидцы сообщают о многочисленных взрывах на месте падения самолета. Агентства не исключают, что самолет перевозил боеприпасы. Вещатель ERT сообщил, что армейские эксперты по взрывоопасным веществам выехали на место происшествия. Территория ЧП оцеплена. По словам начальника гражданской защиты округа Кавала Ставроса Кивракиса, был отдан приказ об отводе пожарных и журналистов минимум на 1 км от машины из-за возможной токсичности груза.
Экипаж до крушения успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, после чего диспетчеры в Греции разрешили самолету приземлиться в аэропорту города Салоники или в воздушной гавани Кавалы. Пилот выбрал последнюю, однако совершить посадку не смог.