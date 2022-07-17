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Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 83-летнего Анатолия

rus.postimees.ee
Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 83-летнего Анатолия
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Пропавший 83-летний Анатолий.
Пропавший 83-летний Анатолий. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в деревне Каазику в волости Сауэ 83-летнего Анатолия. 

Анатолий вместе с родней в субботу, 16 июля,  в 15:00 был возле дачи, но в какой-то момент пожилой человек пропал из виду и до сих пор не вернулся. Родственники прочесали окрестности, полиция также проверила местность с помощью дрона, но Анатолия пока не нашли.

На момент исчезновения Анатолий был одет в темно-зеленую кепку, черно-белую сетчатую рубашку, темно-серые спортивные штаны и кроссовки. Рост Анатолия 175 сантиметров, у него короткие седые волосы.

Полиция просит всех, кто видел Анатолия, сообщить об этом по номеру 112. 

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