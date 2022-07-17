Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 83-летнего Анатолия

Анатолий вместе с родней в субботу, 16 июля, в 15:00 был возле дачи, но в какой-то момент пожилой человек пропал из виду и до сих пор не вернулся. Родственники прочесали окрестности, полиция также проверила местность с помощью дрона, но Анатолия пока не нашли.