Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего в деревне Каазику в волости Сауэ 83-летнего Анатолия.
Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 83-летнего Анатолия
Вы его видели? Полиция ищет пропавшего 83-летнего Анатолия
Анатолий вместе с родней в субботу, 16 июля, в 15:00 был возле дачи, но в какой-то момент пожилой человек пропал из виду и до сих пор не вернулся. Родственники прочесали окрестности, полиция также проверила местность с помощью дрона, но Анатолия пока не нашли.
На момент исчезновения Анатолий был одет в темно-зеленую кепку, черно-белую сетчатую рубашку, темно-серые спортивные штаны и кроссовки. Рост Анатолия 175 сантиметров, у него короткие седые волосы.
Полиция просит всех, кто видел Анатолия, сообщить об этом по номеру 112.