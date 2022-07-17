На втором заходе третьего дня Rally Estonia в Канепи вдруг ситуация резко накалилась. Гоночные машины, проезжавшие мимо смотровой площадки в Мюгра, не могли удержаться в пределах трассы и съезжали с дороги в стороны толпы. К счастью, никто не пострадал.
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Видео ⟩ «Страшно, но чертовски круто!»: на ралли в Эстонии гонщики едва не влетели в толпу зрителей
«Страшно, но чертовски круто!»: на ралли в Эстонии гонщики едва не влетели в толпу зрителей
Шведский гонщик Оливер Солберг после прыжка соскользнул с трассы на траву. То же самое произошло с машинами французского гонщика Адриена Фурмо и британца Элфина Эванса.
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