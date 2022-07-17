Видео ⟩ «Страшно, но чертовски круто!»: на ралли в Эстонии гонщики едва не влетели в толпу зрителей

Шведский гонщик Оливер Солберг после прыжка соскользнул с трассы на траву. То же самое произошло с машинами французского гонщика Адриена Фурмо и британца Элфина Эванса.

Зритель Вельо Лауренд видел это вблизи со своей дочерью Мари-Энн Рийгов. После пируэта он быстро схватил ребенка, но поскользнулся на траве. «На вещи плевать, главное, что мы оставались целы, – сказал он. – Это было страшно, но чертовски круто!»