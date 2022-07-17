Финский эксперт: Россия пытается максимально усложнить ситуацию для Европы

«Россия пытается максимально осложнить ситуацию для Европы и в то же время сохранить часть доходов, получаемых от экспорта нефти и газа, то есть не прекратить экспорт газа совсем», – говорит Вели-Пекка Тюнккюнен в интервью информагенству STT.