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Финский эксперт: Россия пытается максимально усложнить ситуацию для Европы

rus.postimees.ee
Финский эксперт: Россия пытается максимально усложнить ситуацию для Европы
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Фото: Shutterstock

Энергетическая политика президента России Владимира Путина направлена на то, чтобы шантажировать Европу сокращением поставок энергоносителей, но даже Россия вряд ли захочет полностью прекратить торговлю энергоресурсами и перекрыть денежные потоки, считает специализирующийся на энергетической политике России профессор Вели-Пекка Тюнккюнен из Университета Хельсинки, передает портал Yle.

«Россия пытается максимально осложнить ситуацию для Европы и в то же время сохранить часть доходов, получаемых от экспорта нефти и газа, то есть не прекратить экспорт газа совсем», – говорит Вели-Пекка Тюнккюнен в интервью информагенству STT.

Постепенно сокращая газовые потоки, Россия также повышает цену на газ, чтобы не терять доходы от экспорта в той же пропорции, в какой Европа теряет газ.

«Россия явно пытается подорвать способность Европы пережить зиму. Именно сокращение экспорта газа не позволяет Европе пополнить запасы газа на зиму», – поясняет профессор.

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