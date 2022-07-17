Энергетическая политика президента России Владимира Путина направлена на то, чтобы шантажировать Европу сокращением поставок энергоносителей, но даже Россия вряд ли захочет полностью прекратить торговлю энергоресурсами и перекрыть денежные потоки, считает специализирующийся на энергетической политике России профессор Вели-Пекка Тюнккюнен из Университета Хельсинки, передает портал Yle.
Финский эксперт: Россия пытается максимально усложнить ситуацию для Европы
Финский эксперт: Россия пытается максимально усложнить ситуацию для Европы
«Россия пытается максимально осложнить ситуацию для Европы и в то же время сохранить часть доходов, получаемых от экспорта нефти и газа, то есть не прекратить экспорт газа совсем», – говорит Вели-Пекка Тюнккюнен в интервью информагенству STT.
Постепенно сокращая газовые потоки, Россия также повышает цену на газ, чтобы не терять доходы от экспорта в той же пропорции, в какой Европа теряет газ.
«Россия явно пытается подорвать способность Европы пережить зиму. Именно сокращение экспорта газа не позволяет Европе пополнить запасы газа на зиму», – поясняет профессор.