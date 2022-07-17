Полезно знать ⟩ Сотрудники Таллиннского аэропорта рассказали, как быстрее пройти предполетный досмотр

Осторожнее с внешними аккумуляторами!

Поскольку большинство пожаров в багажном отделении происходили из-за оставленных в чемоданах внешних аккумуляторов (т. н. пауэрбанков) и дополнительных аккумуляторов, в которых происходило короткое замыкание, авиакомпании запретили сдавать в багаж литий-ионные аккумуляторы.

«Если охранник найдет в сданном вами багаже опасные вещества или предметы, вас могут попросить вернуться на предполетный досмотр», – сказал Саарик. Поэтому будет разумнее упаковать все дополнительные и внешние аккумуляторы в ручную кладь. Следует быть готовым предъявить всю электронику на предполетном досмотре, поэтому стоит положить ее в сумке повыше.

Снимите верхнюю одежду и металлические предметы

Помимо проблем с багажом, замедлить прохождение предполетного досмотра могут металлические предметы и верхняя одежда, которую вы забыли снять, прежде чем пройти через т. н. рамку. «Рамка может сработать не только на часы и ремень для брюк, но и, например, обувь с металлическими деталями», – привела пример Калласте.

Вы ничего не забыли?

Калласте призывает всех пассажиров к внимательности: «Пройдя предполетный досмотр, убедитесь, что вы точно забрали все, что снимали с себя или доставали из карманов». Если в ручной клади обнаружено что-то запрещенное, вы можете оставить эту вещь работнику предполетного досмотра, который отнесет ее на уничтожение. А ценные вещи можно сдать в камеру хранения Таллиннского аэропорта – она находится в инфопункте. Вернувшись из поездки, вы сможете их забрать.