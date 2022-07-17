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Полезно знать ⟩ Сотрудники Таллиннского аэропорта рассказали, как быстрее пройти предполетный досмотр

rus.postimees.ee
Сотрудники Таллиннского аэропорта рассказали, как быстрее пройти предполетный досмотр
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

Каждый авиарейс начинается с предполетного досмотра в аэропорту, и чем легче он пройдет, тем беспроблемнее и приятнее обещает быть путешествие. Для того чтобы отпуск начался без забот, надо не только заранее приехать в аэропорт, но и с умом упаковать багаж.

Продумайте, что куда положить

«Независимо от того, летаете ли вы постоянно или отправляетесь в полет спустя долгое время, надо быть готовым к различным требованиям в аэропорту, чтобы быстрее пройти предполетный досмотр», – сказал заведующий авиационным отделом G4S Кристьян Саарик, отвечающий за службу безопасности Таллиннского аэропорта.

Специалист по коммуникации Таллиннского аэропорта Яне Калласте посоветовала собрать сумку, которую пассажир берет с собой в самолет, так, чтобы все вещи, которые надо будет достать на предполетном досмотре, лежали одном месте для каждой сумки и были легко доступны.

Большие емкости с жидкостями оставьте дома

Большие емкости с жидкостями помещать в ручную кладь нельзя: жидкости могут быть в упаковке объемом до 100 мл, и до 10 таких упаковок должны помещаться в один литровый прозрачный пакет с застежкой. Если у вас дома нет такого пакета, его можно купить в аэропорту.

«Стоит знать и то, что на предполетном досмотре жидкостью считаются не только непосредственно жидкие вещества, но и смесь жидкого и твердого, например, сливочное масло или паштет», – сказал Саарик. Поскольку полутвердые вещества, упакованные в ручную кладь, могут привести к недоразумениям и очередям, их лучше оставить дома.

Для жидкостей есть исключения: в ручную кладь можно помещать лекарства в жидкой форме и особое диетическое питание (в том числе питание для младенцев) – их надо разместить в сумке так, чтобы вы легко могли показать их на предполетном досмотре.

Осторожнее с внешними аккумуляторами!

Поскольку большинство пожаров в багажном отделении происходили из-за оставленных в чемоданах внешних аккумуляторов (т. н. пауэрбанков) и дополнительных аккумуляторов, в которых происходило короткое замыкание, авиакомпании запретили сдавать в багаж литий-ионные аккумуляторы.

«Если охранник найдет в сданном вами багаже опасные вещества или предметы, вас могут попросить вернуться на предполетный досмотр», – сказал Саарик. Поэтому будет разумнее упаковать все дополнительные и внешние аккумуляторы в ручную кладь. Следует быть готовым предъявить всю электронику на предполетном досмотре, поэтому стоит положить ее в сумке повыше.

Снимите верхнюю одежду и металлические предметы

Помимо проблем с багажом, замедлить прохождение предполетного досмотра могут металлические предметы и верхняя одежда, которую вы забыли снять, прежде чем пройти через т. н. рамку. «Рамка может сработать не только на часы и ремень для брюк, но и, например, обувь с металлическими деталями», – привела пример Калласте.

Вы ничего не забыли?

Калласте призывает всех пассажиров к внимательности: «Пройдя предполетный досмотр, убедитесь, что вы точно забрали все, что снимали с себя или доставали из карманов». Если в ручной клади обнаружено что-то запрещенное, вы можете оставить эту вещь работнику предполетного досмотра, который отнесет ее на уничтожение. А ценные вещи можно сдать в камеру хранения Таллиннского аэропорта – она находится в инфопункте. Вернувшись из поездки, вы сможете их забрать.

Прежде чем ехать в аэропорт, стоит зайти на сайт как аэропорта, так и авиакомпании, и ознакомиться с информацией, касающейся багажа. Также следует учитывать возможные очереди и неожиданности, поэтому лучше приехать в аэропорт за два часа до вылета.

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