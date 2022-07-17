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Пьяный человек угнал автомобиль с парковки ресторана

rus.postimees.ee
Пьяный человек угнал автомобиль с парковки ресторана
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Полицейский автомобиль.
Полицейский автомобиль. Фото: Madis Veltman

14 июля в полицию поступило сообщение, что фургон Volkswagen Transporter с прицепом был украден с парковки заведения общественного питания, расположенного в деревне Ранну в волости Виру-Нигула.

Полицейские начали поиски фургона и вскоре нашли подходящий по описанию фургон в волости Вяйке-Маарья и задержали сидевшего за рулем 29-летнего мужчину с признаками опьянения в качестве подозреваемого в совершении преступления.

Более точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства.

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