14 июля в полицию поступило сообщение, что фургон Volkswagen Transporter с прицепом был украден с парковки заведения общественного питания, расположенного в деревне Ранну в волости Виру-Нигула.
Пьяный человек угнал автомобиль с парковки ресторана
Пьяный человек угнал автомобиль с парковки ресторана
Полицейские начали поиски фургона и вскоре нашли подходящий по описанию фургон в волости Вяйке-Маарья и задержали сидевшего за рулем 29-летнего мужчину с признаками опьянения в качестве подозреваемого в совершении преступления.
Более точные обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе уголовного производства.