На латвийско-российской границе очередь из 850 грузовиков

За минувшие сутки границу на этом пограничном пункте пересекли 133 грузовых автомобиля. В настоящее время расчетное время ожидания грузовиков на границе составляет 153 часа - более шести дней.

На погранпереходе Гребнево въезда в Россию ожидают примерно 400 грузовиков, а за последние сутки погранпереход пересекло 80 таких машин. Время ожидания на этом пограничном пункте составляет шесть дней.

Очереди на латвийско-белорусской границе значительно короче. На пункте в Патерниеки собралось 150 грузовых транспортных средств, в Силене - 200.

По сообщению TV3, несмотря на то, что переходный период для большинства подпадающих под санкции товаров уже закончился и перевозчики должны знать, что эти товары не позволят ввести в Россию, таможенники по-прежнему сталкиваются с попытками ввоза запрещенных товаров в Россию.

"Мы очень надеялись, что с окончанием 10 июля переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, очереди значительно сократятся, но наши ожидания не оправдались. Ежедневно при контроле грузов в обоих направлениях выясняется, что 14-15 автомобилей пытаются обойти санкции", - сообщила TV3 заместитель начальника таможенного поста Ирина Голубева.

Перевозчики чаще всего пытаются провозить в обе стороны такие подсанкционные товары, как лесоматериалы, краски, лаки, мебель, алкоголь, а также различные предметы роскоши.

Голубева сообщила, что 11 июля была зафиксирована попытка ввоза партии древесных гранул и мобильных телефонов в Россию.

Работу сотрудников таможни осложняет и задерживает тот факт, что с начала войны в Украине невозможен обмен информацией с Россией.

Голубева пояснила, что связь с российскими таможенными службами прервана, поэтому ситуация не отслеживается.