«Я завел детей не для войны»: как мужчины покидают Украину вопреки запрету

В нем публикуют сообщения от тех, кто, как утверждается, воспользовался услугой и остался доволен: "Выезжал как волонтер, все получилось быстрее и проще, чем я думал", "Спасибо, что помогли сыну выехать, он уже приехал в Италию", "Доехал до Болгарии, выражаю благодарность". DW написала нескольким десяткам авторов отзывов, из них ответил только один, который сказал, что не готов рисковать и что-то рассказывать.

Антон выехал примерно тем же способом - через благотворительный фонд своих знакомых. "От фонда подали прошение военному коменданту на выезд, мы выехали, закупили автомобили, они поехали с гуманитаркой в Украину, а я остался в Европе, - делится он. - Если ты уехал, тебя воспринимают как изменника. Многие же говорят: "А я вот не боюсь, даже если на фронт придется идти". Да я тоже не боюсь и давно бы уже там был, если бы не дети. Мы заводили их не для войны и не для того, чтобы моя жена одна с ними выживала непонятно как".

Статистка и петиция