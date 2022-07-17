День открытых границ: как первые «безосновательные» туристы прорывались из России в Эстонию

Обещанное российским вице-премьером Татьяной Голиковой снятие ковидных ограничений с сухопутных границ не было оформлено в виде постановления. В результате у российских путешественников, которые прибыли к пропускным пунктам ночью и утром 15 июля, пограничники невозмутимо требовали предъявить основания.

В итоге большая часть ночных первопроходцев развернулась, но нашлись оптимисты, которые решили ждать на свой страх и риск. К 10 утра на пропускных пунктах РФ в Финляндию и Эстонию начали скапливаться машины. «Правительство живет на другой планете, родной», «Обещать — не значит жениться», — цитировали классику участники чатов о пересечении границы.

Меньше повезло пассажирам автобусов. «Те, кто в надежде [на открытие границ] купил на ночной рейс, они, к сожалению, не прошли», — рассказал «Фонтанке» гендиректор ООО «Эколайнс рус» Андрей Волков. Но количество пассажиров не назвал.

А вот для участников первого утреннего рейса Lux Express все кончилось благополучно. Как рассказали в компании, на границе проблемы возникли у троих пассажиров, которые сели в автобус без полного пакета документов, несмотря на предупреждение водителей. Когда на границе выяснилось, что отмены ограничений не произошло, они попросили своих родственников дослать им документы. «В итоге все пассажиры в автобусе прошли [границу]», — сообщили в компании. Ехать на первом рейсе совсем без оснований никто не рискнул.

Покинули пропускные пункты несолоно хлебавши и участники шопинг-туров. Частные маршрутки, большинство пассажиров которых ехали без веских оснований, не стали ждать открытия границ и вместе с ними возвращались в Петербург.

Долгожданный документ появился на сайте правительства РФ только около 11 утра. Но и после этого пускать российских туристов начали не сразу. «Видимо, до пограничников постановление будет везти лично "Почта России" от недели до месяца», — иронизировали участники чатов. Через 15 минут дело пошло. Сообщения «Ура, поехали!» стали сыпаться синхронно с Торфяновки, Брусничного, Ивангорода и других пунктов пропуска.