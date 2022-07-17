Экономика Китая на грани рецессии. Это плохо для России. А для Европы?

Пока в США и Евросоюзе нарастал страх перед надвигающейся рецессией, на грани экономического спада оказался третий важнейший центр мировой экономики: Китай. Статистическое ведомство КНР сообщило 15 июля, что во 2-м квартале 2022 года рост китайского ВВП почти остановился - он составил всего 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 1-го квартала данный показатель был еще на уровне 4,8%, пишет DW.

Даже скромный план Пекина по росу ВВП на 2022 год становится утопией

Еще больше настораживает в новости из Пекина показатель роста не в годовом, а в квартальном выражении, поскольку он куда более точно отражает актуальное состояние экономики. С апреля по июнь ВВП Китая сократился на 2,6% по сравнению с периодом январь-март 2022-го. Если в текущем, 3-м квартале, сжатие экономики продолжится, то КНР окажется в рецессии. Таково общепринятое определение экономического спада: отрицательный рост в квартальном выражении как минимум два трехмесячных периода подряд.