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Глава Viru Keskus: люди стали экономить, а работников просто нет

Пилле-Рийн Корнак
Глава Viru Keskus: люди стали экономить, а работников просто нет
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Гертти Когерманн.
Гертти Когерманн. Фото: Taavi Sepp

Пандемия коронавируса, военная ситуация в Украине и постоянно растущие цены изменили потребительские привычки: люди экономят деньги, а услуги в сфере красоты не являются их приоритетом, заявил глава Viru Keskus Гертти Когерманн.

«Вот почему покупательная способность уже давно имеет тенденцию к снижению», – говорит Когерманн. Спад иностранного туризма также имел разрушительные последствия.

«Также ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сфере обслуживания: работников просто нет», – говорит Когерманн. В строительстве самой большой проблемой является мировой кризис цепочек поставок. «Есть нехватка материалов и специфической продукции, но на ход строительства в целом это не повлияло — сейчас мы придерживаемся графика и надеемся открыть обновленный центр весной 2023 года», – заверил он.

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