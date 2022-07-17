Глава Viru Keskus: люди стали экономить, а работников просто нет

«Вот почему покупательная способность уже давно имеет тенденцию к снижению», – говорит Когерманн. Спад иностранного туризма также имел разрушительные последствия.

«Также ощущается нехватка рабочей силы, особенно в сфере обслуживания: работников просто нет», – говорит Когерманн. В строительстве самой большой проблемой является мировой кризис цепочек поставок. «Есть нехватка материалов и специфической продукции, но на ход строительства в целом это не повлияло — сейчас мы придерживаемся графика и надеемся открыть обновленный центр весной 2023 года», – заверил он.