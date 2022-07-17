Пандемия коронавируса, военная ситуация в Украине и постоянно растущие цены изменили потребительские привычки: люди экономят деньги, а услуги в сфере красоты не являются их приоритетом, заявил глава Viru Keskus Гертти Когерманн.
Для подписчиков
Глава Viru Keskus: люди стали экономить, а работников просто нет
Глава Viru Keskus: люди стали экономить, а работников просто нет
«Вот почему покупательная способность уже давно имеет тенденцию к снижению», – говорит Когерманн. Спад иностранного туризма также имел разрушительные последствия.
Ключевые слова