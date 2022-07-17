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Член Рийгикогу нашел за неделю несколько взрывных устройств

Рауно Ууслеэр
, летний репортер
Член Рийгикогу нашел за неделю несколько взрывных устройств
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Находки Калле Грюнталя.
Находки Калле Грюнталя. Фото: Kalle Grünthal

Один из самых громких членов фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь проводит большую часть своего свободного времени в лесу, доставая на поверхность историю с помощью металлоискателя. На этой неделе он обнаружил пять взрывных устройств.

Грюнталь объясняет, что занимается этим хобби уже много лет: «История мне нравилась с детства, и когда возможности такого детекторизма стали шире, я решил пройти курсы. Разрешение на эту деятельность я получил в 2018 году».

Он добавляет, что хотя большинство занимается детекторизмом, чтобы разбогатеть, он по-прежнему делает это ради того, чтобы изучать историю. «История хранит многое в недрах земли. Большинство начинающих детектористов сразу бросаются на поля сражений и принимаются искать там военную историю, а затем выкапывать золото и серебро. То же самое было и со мной, только я не ходил на поля, потому что моя страсть – это, прежде всего, военные находки».

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