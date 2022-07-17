Один из самых громких членов фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь проводит большую часть своего свободного времени в лесу, доставая на поверхность историю с помощью металлоискателя. На этой неделе он обнаружил пять взрывных устройств.
Для подписчиков
Член Рийгикогу нашел за неделю несколько взрывных устройств
Член Рийгикогу нашел за неделю несколько взрывных устройств
Грюнталь объясняет, что занимается этим хобби уже много лет: «История мне нравилась с детства, и когда возможности такого детекторизма стали шире, я решил пройти курсы. Разрешение на эту деятельность я получил в 2018 году».