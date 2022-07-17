На шоссе Таллинн-Нарва водитель превысил допустимую скорость в два раза

В четверг, 14 июля, мотополицейский следил за дорожным движением на шоссе Таллинн-Нарва, когда заметил промчавшийся мимо автомобиль, у которого была зафиксирована скорость 175 км/ч на участке дороги с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч.

«Когда машину остановили, выяснилось, что женщина за рулем устроила гоночный заезд вместе с ребенком, поскольку они спешили к врачу. Однако в ходе беседы было установлено, что ни у кого из них не было неотложных проблем со здоровьем и помощь скорой помощи не требовалась», – сообщает в соцсетях Нарвское отделение полиции.