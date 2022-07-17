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На шоссе Таллинн-Нарва водитель превысил допустимую скорость в два раза

rus.postimees.ee
На шоссе Таллинн-Нарва водитель превысил допустимую скорость в два раза
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Фото: Narva politseijaoskond

На шоссе Таллинн-Нарва полиция поймала водителя, который на автомобиле в два раза превысил допустимую на этом участке дороги скорость. 

В четверг, 14 июля, мотополицейский следил за дорожным движением на шоссе Таллинн-Нарва, когда заметил промчавшийся мимо автомобиль, у которого была зафиксирована скорость 175 км/ч на участке дороги с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч. 

«Когда машину остановили, выяснилось, что женщина за рулем устроила гоночный заезд вместе с ребенком, поскольку они спешили к врачу. Однако в ходе беседы было установлено, что ни у кого из них не было неотложных проблем со здоровьем и помощь скорой помощи не требовалась», – сообщает в соцсетях Нарвское отделение полиции.

Стражи порядка напоминают, что подобные гонки не допустимы, а в случае неотложных проблем со здоровьем нужно звонить по номеру 112 и просить помощи. 

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