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Студия Postimees: кому достанется газ от Eesti Gaas?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: кому достанется газ от Eesti Gaas?
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На фоне ЧС в Нарве, пессимистичных прогнозов экспертов и участников энергорынка компания Eesti Gaas поспешила заверить, что дефицита газа в Эстонии нет – поставки топлива на предстоящий отопительный сезон обеспечены. Насколько надежны полученные гарантии? Станет ли легче потребителю? Исключены ли манипуляции с ценами?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов. Беседа в эфире в 13:00!

  • Сколько газа и по какой цене закуплено на предстоящую зиму? Сколько еще предстоит закупить?
  • Гарантирована ли надежность поставок? 
  • Как и куда СПГ будет доставляться с Клайпедского терминала?
  • Скажется ли на поставках отсутствие СПГ-терминала в Эстонии?
  • С какими ценами придется считаться потребителям зимой?
  • Почему Eesti Gaas не принимал участие в конкурсе на поставки газа Нарве? Стоило ли объявлять ЧС в городе?
  • Как самоуправлениям получить газ по разумной, а не спекулятивной цене?
  • Исключены ли манипуляции с ценами?
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