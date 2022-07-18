На фоне ЧС в Нарве, пессимистичных прогнозов экспертов и участников энергорынка компания Eesti Gaas поспешила заверить, что дефицита газа в Эстонии нет – поставки топлива на предстоящий отопительный сезон обеспечены. Насколько надежны полученные гарантии? Станет ли легче потребителю? Исключены ли манипуляции с ценами?
Студия Postimees: кому достанется газ от Eesti Gaas?
13:00
Студия Postimees: кому достанется газ от Eesti Gaas?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов. Беседа в эфире в 13:00!
- Сколько газа и по какой цене закуплено на предстоящую зиму? Сколько еще предстоит закупить?
- Гарантирована ли надежность поставок?
- Как и куда СПГ будет доставляться с Клайпедского терминала?
- Скажется ли на поставках отсутствие СПГ-терминала в Эстонии?
- С какими ценами придется считаться потребителям зимой?
- Почему Eesti Gaas не принимал участие в конкурсе на поставки газа Нарве? Стоило ли объявлять ЧС в городе?
- Как самоуправлениям получить газ по разумной, а не спекулятивной цене?
- Исключены ли манипуляции с ценами?
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