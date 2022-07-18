Студия Postimees: кому достанется газ от Eesti Gaas?

На фоне ЧС в Нарве, пессимистичных прогнозов экспертов и участников энергорынка компания Eesti Gaas поспешила заверить, что дефицита газа в Эстонии нет – поставки топлива на предстоящий отопительный сезон обеспечены. Насколько надежны полученные гарантии? Станет ли легче потребителю? Исключены ли манипуляции с ценами?