Абрамович потребовал от ЕС передать миллион долларов в свой благотворительный фонд

Российский миллиардер Роман Абрамович в своем иске в Европейский суд общей юрисдикции потребовал от ЕС отменить введенные в его отношении санкции и перевести 1 миллион долларов США в его благотворительный фонд. Об этом издание The Wall Street Journal сообщило в субботу, 16 июля.

Абрамович настаивает, что введенные санкции нарушают его основные права, которые гарантирует ЕС, поскольку у него есть гражданство Португалии. Миллиардер требует от Евросоюза в качестве возмещения причиненного ему ущерба выплатить более миллиона долларов благотворительному фонду, созданному им для получения средств от продажи футбольного клуба «Челси» более чем за 4 миллиарда фунтов стерлингов (около 5 миллиардов евро).

После продажи Абрамович заявил, что чистая выручка (2,5 миллиарда фунтов стерлингов или около 3 миллиардов евро) от сделки пойдет на благотворительность и помощь жертвам войны. Сформировать благотворительный фонд и разработать план его деятельности он поручил высокопоставленным представителям ООН и крупных глобальных благотворительных организаций.

Санкции оспаривают Фридман, Авен и Усманов

Российские миллиардеры, соучредители «Альфа-Банка» Михаил Фридман и Петр Авен сразу после введения санкций заявили, что будут оспаривать их в суде. Основания для ограничений они назвали заведомо ложными. Обоих бизнесменов представляют одни и те же юристы. Миллиардеры оспаривают утверждение ЕС о своем участии в секторах экономики, предоставляющих значительный источник доходов для правительства Российской Федерации, пишет WSJ.