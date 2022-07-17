Варе: акциз невозможно снизить из-за картельного сговора на топливном рынке Эстонии

По словам Варе, налоги на имущество и капитал – это то, к чему движется мир, особенно в клубе богатых стран ОЭСР. «Мне лично они не нравятся, потому что я бы от них страдал, но их следует считать естественными», – сказал он.

По его словам, подходящие быстрые меры для смягчения инфляции более или менее известны. «Их два вида – либо налоговые льготы, либо какие-то дотации, желательно целевые, а не массовые, и они требуют принятия соответствующего решения. В случае целевых дотаций, вероятно, следует более интенсивно использовать потенциал местных органов власти. Это невозможно сделать централизованно, однако снижение налогов, конечно же, может быть сделано централизованно. Налоговые льготы делятся на две части. Это льготы, связанные с топливом, и льготы, связанные с продуктами питания. С продовольственными льготами, по сути, можно сделать только одно – временное снижение налога с оборота. В законе это может быть сделано таким образом, что снижение будет действовать только до определенной даты. Поскольку по прогнозу кризис на аграрном рынке и в пищевой промышленности продлится полтора года, то есть до следующей весны или лета, то это могло бы и стать сроком снижения. Это осуществимо, а также поможет избежать страха, который в настоящее время является контраргументом номер один, что мы не должны принимать временную меру, потому что это временное станет постоянным», – сказал Варе.