В ближайшее время в Таллинне откроется променад Каларанна

Вице-мэр Каарел Оя подтвердил в пятницу, что проблемы с разрешением на использование были решены. Но поскольку застройщик согласно детальной планировке обязан не только построить променад, но и безвозмездно передать его городу, заборы, препятствующие выходу к морю, исчезнут оттуда тогда, когда эта процедура будет также выполнена. В любом случае это должно произойти в ближайшее время.