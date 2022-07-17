Вс, 17.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В ближайшее время в Таллинне откроется променад Каларанна

Уве Гнадентайх
, журналист
В ближайшее время в Таллинне откроется променад Каларанна
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Променад Каларанд стоит без дела из-за отсутствия разрешения на использование.
Променад Каларанд стоит без дела из-за отсутствия разрешения на использование. Фото: Madis Veltman

Таллинн наконец-то выдал разрешение на использование променада Каларанна, перед открытием застройщик передаст его городу.

«Поскольку процедура получения разрешения на использование завершена и сама выдача задерживается лишь по техническим причинам, настоящим сообщаем, что использование сооружения, променада Каларанна, разрешено», – сообщил департамент городского планирования застройщику Kalaranna Kvartal предприятию Pro Kapital Eesti.

Вице-мэр Каарел Оя подтвердил в пятницу, что проблемы с разрешением на использование были решены. Но поскольку застройщик согласно детальной планировке обязан не только построить променад, но и безвозмездно передать его городу, заборы, препятствующие выходу к морю, исчезнут оттуда тогда, когда эта процедура будет также выполнена. В любом случае это должно произойти в ближайшее время.

Застройщик подавал заявку на получение разрешения с июня прошлого года, но город откладывал его выдачу по разным причинам. В последние несколько месяцев разрешение на использование не позволяли выдать проблемы в регистре строений.

Ключевые слова
Наверх