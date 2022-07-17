Полиция Московской области задержала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается в Telegram-канале журналистки.
В Подмосковье задержана экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова
Полиция Московской области задержала бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, сообщается в Telegram-канале журналистки.
Проект «Осторожно, новости» сообщает, что полицейские приехали к Овсянниковой по ее месту жительства. Журналистку задержали возле ее дома, подтвердил Telegram-каналу «Можем объяснить» ее адвокат Дмитрий Захватов.
15 июля Марина Овсянникова провела одиночный пикет на Софийской набережной напротив Кремля. Она держала в руках плакат со словами: «Путин – убийца. Его солдаты – фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?»
Марина Овсянникова известна тем, что 14 марта, в первые дни войны России против Украины, она ворвалась в эфир программы «Время» на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». После этого руководство телеканала обвинило ее в «предательстве». Журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии из-за видео с призывом устраивать массовые протесты, но за саму акцию в телеэфире ей ничего не предъявили. После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt, откуда ушла в начале июля.