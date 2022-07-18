Пн, 18.07.2022
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Члены нового правительства Эстонии в понедельник принесут в Рийгикогу присягу

BNS
Члены нового правительства Эстонии в понедельник принесут в Рийгикогу присягу
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Рийгикогу
Рийгикогу Фото: Sander Ilvest

Рийгикогу в понедельник во второй половине дня соберется на внеочередное заседание, чтобы заслушать должностную присягу нового правительства Каи Каллас.

Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что внеочередное заседание начнется в 15 часов. В повестке дня - присяга нового правительства и третье чтение инициированного правительством законопроекта о внесении поправок в Закон о флаге судов и судовых регистрах и в Закон о безопасности на море.

Перед началом заседания, в 14 часов президент Алар Карис утвердит в должности новое правительство.

Кандидатами на посты министров от Партии реформ являются — Кая Каллас — премьер-министр, Ханно Певкур — министр обороны, Урмас Круузе — министр сельской жизни, Кейт Пентус-Розиманнус — министр финансов и Сигне Рийсало — министр социальной защиты.

От партии «Отечество» кандидатом на пост министра предпринимательства и инфотехнологий стал Кристьян Ярван, министра образования и науки Тынис Лукас, министра юстиции — Леа Данильсон-Ярг, министра государственного управления Рийна Сольман и министра иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Кандидатами в министры от СДПЭ стали Мадис Каллас — министр окружающей среды, Пирет Хартманн — министр культуры, Рийна Сиккут — министр экономики и коммуникаций, Лаури Ляэнеметс — министр внутренних дел и Пеэп Петерсон — министр здоровья и труда.

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