Рийгикогу в понедельник во второй половине дня соберется на внеочередное заседание, чтобы заслушать должностную присягу нового правительства Каи Каллас.
Прямая трансляция ⟩ Члены нового правительства Эстонии принесут в Рийгикогу присягу
Об этом сообщила пресс-служба парламента, отметив, что внеочередное заседание начнется в 15 часов. В повестке дня - присяга нового правительства и третье чтение инициированного правительством законопроекта о внесении поправок в Закон о флаге судов и судовых регистрах и в Закон о безопасности на море.
Перед началом заседания, в 14 часов президент Алар Карис утвердит в должности новое правительство.
Кандидатами на посты министров от Партии реформ являются — Кая Каллас — премьер-министр, Ханно Певкур — министр обороны, Урмас Круузе — министр сельской жизни, Кейт Пентус-Розиманнус — министр финансов и Сигне Рийсало — министр социальной защиты.
От партии «Отечество» кандидатом на пост министра предпринимательства и инфотехнологий стал Кристьян Ярван, министра образования и науки Тынис Лукас, министра юстиции — Леа Данильсон-Ярг, министра государственного управления Рийна Сольман и министра иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Кандидатами в министры от СДПЭ стали Мадис Каллас — министр окружающей среды, Пирет Хартманн — министр культуры, Рийна Сиккут — министр экономики и коммуникаций, Лаури Ляэнеметс — министр внутренних дел и Пеэп Петерсон — министр здоровья и труда.