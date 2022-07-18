WRC Rally Estonia 2022 выиграл экипаж Калле Рованперя и Йонне Хаттунена

Победителями гонок стали Калле Рованперя и Йонне Хаттунен (Toyota GR Yaris Rally1), которым вручили уникальные кубки, изготовленные из ценных металлов старых мобильных телефонов, а также традиционные шлемы победителей гонок Rally Estonia. Это их пятая победа в сезоне и вторая победа в гонках Rally Estonia. Финны оторвались от своих преследователей на 83 очка.

«В целом у нас были прекрасные выходные. Борьба за первое место началась с этими парнями (Эванс и Тянак) сразу, как только мы вышли на трассу. Эльфин постоянно давил. Отличные выходные, прекрасная езда и крутые гонки.

Я не думаю, что когда-либо видел такой дождь где-либо еще. Причем каждый раз, когда у нас была пауза или переезд, светило солнце, но как только мы выходили на старт, всегда шел дождь. Временами были довольно экстремальные условия», — сказал Рованперя, выигравший седьмой этап чемпионата мира по ралли на пресс-конференции Rally Estonia.

На втором месте Элфин Эванс и Скотт Мартин (Toyota GR Yaris Rally1). На третьем месте наши любимцы Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyundai i20 N Rally1).