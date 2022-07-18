Накануне завершился последний гоночный день седьмого этапа чемпионата мира FIA Rally Estonia. В общей сложности в воскресенье было преодолено 77,98 км.
WRC Rally Estonia 2022 выиграл экипаж Калле Рованперя и Йонне Хаттунена
Победителями гонок стали Калле Рованперя и Йонне Хаттунен (Toyota GR Yaris Rally1), которым вручили уникальные кубки, изготовленные из ценных металлов старых мобильных телефонов, а также традиционные шлемы победителей гонок Rally Estonia. Это их пятая победа в сезоне и вторая победа в гонках Rally Estonia. Финны оторвались от своих преследователей на 83 очка.
«В целом у нас были прекрасные выходные. Борьба за первое место началась с этими парнями (Эванс и Тянак) сразу, как только мы вышли на трассу. Эльфин постоянно давил. Отличные выходные, прекрасная езда и крутые гонки.
Я не думаю, что когда-либо видел такой дождь где-либо еще. Причем каждый раз, когда у нас была пауза или переезд, светило солнце, но как только мы выходили на старт, всегда шел дождь. Временами были довольно экстремальные условия», — сказал Рованперя, выигравший седьмой этап чемпионата мира по ралли на пресс-конференции Rally Estonia.
На втором месте Элфин Эванс и Скотт Мартин (Toyota GR Yaris Rally1). На третьем месте наши любимцы Отт Тянак и Мартин Ярвеоя (Hyundai i20 N Rally1).
Финальный зачет WRC Rally Estonia
1 Калле Рованперя/Йонне Хаттунен 2:54:29.0
2 Элфин Эванс/Скотт Мартин +1:00.9
3 Отт Тянак/Мартин Ярвеоя +1:55.7
4 Тьерри Невилл/Мартин Видеге +3:53.3
5 Такамото Кацута/Аарон Джонстон +4:13.4
6 Эсапекка Лаппи/Янне Ферм +4:49.2
7 Эдриен Формо/Александр Кория +5:09.2
8 Андреас Миккельсен/Торстейн Эриксен +11:01.8
9 Теэму Сунинен/Микко Марккула +11:27.1
10 Эмиль Линдхолм/Реэта Хямяляйнен +13:02.8