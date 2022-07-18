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Золотую медаль по марафону завоевал Энн Аллик

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Золотую медаль по марафону завоевал Энн Аллик
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Гонки на самокатах.
Гонки на самокатах. Фото: Aldis Toome

На выходных в Пылва состоялся чемпионат мира по гонкам на самокатах. Лучших определяли в марафонских заездах. Энн Аллик, завоевавший в спринте серебро, в а критериуме бронзу, в классе суперветеранов принес Эстонии золотую медаль по марафону.

Как и на протяжении всех соревнований, в марафоне также вели чехи. Лучшие спортсмены в критериуме показали прекрасные результаты и в марафоне. В абсолютном зачете среди мужчин чемпионом мира стал Томас Пелк, среди женщин – Петра Фортова.

Эстонцы завоевали семь медалей. Помимо золота Энна Аллика, серебро в своем возрастном классе завовевали Кайрон Эомоис, Вивика Пеэтс и чемпион мира в критериуме Кристи Йохансон. Бронзу получили Оле Мустинг, Оливер Пухтла и Элийса Виллако.

Всего за три дня соревнований эстонские спортсмены завоевали в общей сложности 22 медали, из них две золотых, семь серебряных и 13 бронзовых.

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