Золотую медаль по марафону завоевал Энн Аллик

Как и на протяжении всех соревнований, в марафоне также вели чехи. Лучшие спортсмены в критериуме показали прекрасные результаты и в марафоне. В абсолютном зачете среди мужчин чемпионом мира стал Томас Пелк, среди женщин – Петра Фортова.

Эстонцы завоевали семь медалей. Помимо золота Энна Аллика, серебро в своем возрастном классе завовевали Кайрон Эомоис, Вивика Пеэтс и чемпион мира в критериуме Кристи Йохансон. Бронзу получили Оле Мустинг, Оливер Пухтла и Элийса Виллако.