На выходных в Пылва состоялся чемпионат мира по гонкам на самокатах. Лучших определяли в марафонских заездах. Энн Аллик, завоевавший в спринте серебро, в а критериуме бронзу, в классе суперветеранов принес Эстонии золотую медаль по марафону.
Золотую медаль по марафону завоевал Энн Аллик
Золотую медаль по марафону завоевал Энн Аллик
Как и на протяжении всех соревнований, в марафоне также вели чехи. Лучшие спортсмены в критериуме показали прекрасные результаты и в марафоне. В абсолютном зачете среди мужчин чемпионом мира стал Томас Пелк, среди женщин – Петра Фортова.
Эстонцы завоевали семь медалей. Помимо золота Энна Аллика, серебро в своем возрастном классе завовевали Кайрон Эомоис, Вивика Пеэтс и чемпион мира в критериуме Кристи Йохансон. Бронзу получили Оле Мустинг, Оливер Пухтла и Элийса Виллако.
Всего за три дня соревнований эстонские спортсмены завоевали в общей сложности 22 медали, из них две золотых, семь серебряных и 13 бронзовых.
Ключевые слова