ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент встретился с кандидатами в министры новой коалиции

Президент выразил надежду, что что сотрудничество в новой коалиции будет идти успешно, и у Эстонии будет активное и дееспособное правительство, которое будет принимать решения в трудные времена, чтобы смягчить давление, вызванное различными кризисами.

«Все новые министры уверены в своих силах, они знают, что хотят делать на своих должностях, и верят в поддержку официальных лиц и всего правительства», - сказал президент Карис.

«Срок полномочий этого правительства невелик, зато требующие решения проблемы намного серьезнее, чем обычно, многие решения необходимо принимать быстро, и влияние этих решений может длиться десятилетиями, - сказал Карис. – Безопасность и помощь людям для проживания - ключевые слова, важность которых понимают все кандидаты в министры».

«Коалиция решила поровну распределить министерские посты, это должно отражаться и в повседневной деятельности правительства. Это значит, что разные политические взгляды обогащают, а не разделяют и создают напряженность», - сказал Карис.

С двумя кандидатами в министры, которые находились в зарубежных поездках, президент пообщался по телефону, а личная встреча намечена на вечер понедельника.

В прошлый четверг президент Карис удовлетворил прошение об отставке премьер-министра Каи Каллас и предложил ей сформировать новое правительство.

Правление Партии реформ утвердило состав правительственной делегации партии: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.

Собрание уполномоченных партии «Отечество» утвердило в четверг вечером кандидатаов в министры: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.

Совет уполномоченных Социал-демократической партии Эстонии также утвердил своих кандидатов: министр культуры – Пирет Хартман, министр окружающей среды – Мадис Каллас, министр экономики – Рийна Сиккут, министр труда и здоровья – Пеэп Петерсон и министра внутренних дел – Лаури Ляэнеметс.