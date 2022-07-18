На домашнем этапе кубка мира по выездке прошли музыкальные соревнования

Победа стала для спортсменки приятным сюрпризом, она была очень довольна лошадью. На втором месте представительница Литвы Юстина Ванагайте (75.465%). На третьем – финка Стелла Хагелстам на лошади Mount St John Kom Fairy Tale (74.285%). Эстонию представляла Дина Эллерманн, занявшая четвертое место, а со своим пятым местом она получила баллы для второго места в лиге Центральной Европы. Свои победы Дина завоевала на лошадях Finalist (72.115%) и Donna Anna (71.235%).

Дебют в этих соревнованиях был у Евгении Каск-Савченко на очень опытной лошади Landy’s Akvarel. Своим выступлением Евгения осталась не очень довольна, отметив, что всегда можно сделать лучше. На чемпионате Эстонии, который состоится на следующей неделе, Евгения надеется выступить без ошибок и не теряет надежды на медаль, хотя отмечает, что конкуренты сильные и в первую очередь ей придется соревноваться с собой.