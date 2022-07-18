AirBaltic берет самолеты в краткосрочную аренду. Почему?

Гаусс рассказал, что во время пандемии Covid-19 исходя из прогнозов было принято решение сдать часть флота airBaltic вместе с экипажем в аренду другим авиакомпаниям, например, Lufthansa и Esay. Долгосрочные договоры заключены для зарабатывания денег, и, как отметил председатель правления airBaltic, это очень прибыльный бизнес.

«А потом начались проблемы с цепочкой поставок некоторых деталей, необходимых для обслуживания самолетов airBaltic, из-за чего возникли задержки в обслуживании», – сказал глава авиакомпании.

Гаусс указал, что airBaltic недоступны самолеты, которые находятся на обслуживании, которое, в свою очередь, задерживается из-за проблем с цепочкой поставок. Кроме того, авиакомпания не может вернуть себе самолеты, переданные в долгосрочную аренду другому лицу.

Глава airBaltic сказал, что в такой ситуации у авиакомпании есть два варианта - отменить рейсы, как сейчас делают многие другие авиакомпании в Европе, или найти кого-то, кто арендует самолеты на краткосрочной основе.

«Это то, что airBaltic делает прямо сейчас. Мы не хотим отменять наши рейсы», – подчеркнул Гаусс, добавив, что именно поэтому airBaltic краткосрочно арендует самолеты у других авиакомпаний.

Он также добавил, что все это европейские авиакомпании, получившие одобрение Агентства гражданской авиации.

«Мы приняли решение обеспечить все рейсы, но, конечно, понимаем недовольство некоторых пассажиров, когда они летают не на Airbus airBaltic, а на других самолетах. Мы понимаем, что сложившаяся ситуация не идеальна, но альтернатива – вообще не летать», – пояснил Гаусс, добавив, что никак не может повлиять на наличие авиазапчастей, так как это последствия Covid-19 и войны в Украине.