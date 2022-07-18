Если в последние годы получателей прожиточного пособия становилось все меньше и меньше, то с марта этого года количество ходатайств удвоилось, в первую очередь за счет военных беженцев.
Из-за войны в Украине количество претендентов на прожиточное пособие в Эстонии удвоилось
В мае текущего года в Министерство социальных дел поступило более 38 000 заявлений на получение прожиточного минимума; если в конце 2021 и начале 2022 годов за один месяц выплачивалось 5000 прожиточных пособий, то уже к марту это число достигло 10 000, пишет Rus.ERR.
«С марта этого года увеличилось количество людей, получающих прожиточный минимум в связи с потоком украинских военных беженцев, то есть фактически можно сказать, что оно удвоилось», - сообщила ERR советник отдела социального обеспечения Министерства социальных дел Кайе Пукк.
По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, в связи с притоком украинских беженцев увеличилось количество претендентов на прожиточное пособие и в Тарту.
Однако за последние три года претендентов на получение прожиточного пособия в целом стало меньше: При выдаче такого пособия учитывается доход за предыдущий месяц одинокого человека или всех членов семьи, расходы на жилье и прожиточный минимум, который составляет 200 евро в месяц для одинокого человека.