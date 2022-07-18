Из-за войны в Украине количество претендентов на прожиточное пособие в Эстонии удвоилось

В мае текущего года в Министерство социальных дел поступило более 38 000 заявлений на получение прожиточного минимума; если в конце 2021 и начале 2022 годов за один месяц выплачивалось 5000 прожиточных пособий, то уже к марту это число достигло 10 000, пишет Rus.ERR.

«С марта этого года увеличилось количество людей, получающих прожиточный минимум в связи с потоком украинских военных беженцев, то есть фактически можно сказать, что оно удвоилось», - сообщила ERR советник отдела социального обеспечения Министерства социальных дел Кайе Пукк.

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, в связи с притоком украинских беженцев увеличилось количество претендентов на прожиточное пособие и в Тарту.