15-летний самец сома был пойман в сети примерно в пяти километрах от порта Валма. По словам рыбака Юлара Кони, поймать сома в озере Выртсъярв – редкий случай, поскольку этот вид обычно предпочитает озерам реки.
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Фото ⟩ В сети эстонского рыбака попал 170-сантиметровый сом
В сети эстонского рыбака попал 170-сантиметровый сом
Сома редко ловят и о нем мало что известно. Поскольку сом относится к охраняемым видам второй категории, после поимки его следовало отпустить. К сожалению, рыба, попавшая в сети Кони, уже была мертва, поэтому рыбак назвал это отчасти удачным и отчасти несчастным случаем. Он думает, что рыба заплыла в ловушку и не смогла выбраться из-за ветров и штормов, которые были в последние дни.