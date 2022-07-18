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Фото ⟩ В сети эстонского рыбака попал 170-сантиметровый сом

Кирке Катарийна Сиймсо
В сети эстонского рыбака попал 170-сантиметровый сом
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Самцу сома, найденному в нескольких километрах от порта Валма, было около 15 лет, и он весил 28 кг. На снимке Юлар Кони со своим сыном Марком-Маркусом.
Самцу сома, найденному в нескольких километрах от порта Валма, было около 15 лет, и он весил 28 кг. На снимке Юлар Кони со своим сыном Марком-Маркусом. Фото: Elmo Riig

15-летний самец сома был пойман в сети примерно в пяти километрах от порта Валма. По словам рыбака Юлара Кони, поймать сома в озере Выртсъярв – редкий случай, поскольку этот вид обычно предпочитает озерам реки.

Сома редко ловят и о нем мало что известно. Поскольку сом относится к охраняемым видам второй категории, после поимки его следовало отпустить. К сожалению, рыба, попавшая в сети Кони, уже была мертва, поэтому рыбак назвал это отчасти удачным и отчасти несчастным случаем. Он думает, что рыба заплыла в ловушку и не смогла выбраться из-за ветров и штормов, которые были в последние дни.

Кони был рад, что обнаружил сома в ловушке, поскольку иначе бы от редкой рыбы ничего не осталось. Теперь же его поместят в холод, а потом повезут в музей.

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