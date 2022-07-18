Фото ⟩ В сети эстонского рыбака попал 170-сантиметровый сом

Сома редко ловят и о нем мало что известно. Поскольку сом относится к охраняемым видам второй категории, после поимки его следовало отпустить. К сожалению, рыба, попавшая в сети Кони, уже была мертва, поэтому рыбак назвал это отчасти удачным и отчасти несчастным случаем. Он думает, что рыба заплыла в ловушку и не смогла выбраться из-за ветров и штормов, которые были в последние дни.