Если Россия не будет поставлять газ? Какой план есть у ЕС

Венгрия, например, уже заявила о чрезвычайном положении, запретила экспорт газа в другие страны и не хочет соблюдать договоренности по солидарным поставкам газа. Георг Цахман (Georg Zachmann), эксперт в области энергетики из аналитического центра Bruegel в Брюсселе, не считает это разумным шагом со стороны Венгрии. «Я не уверен, что для страны, у которой нет собственных портов, потребление составляет 10 млрд кубометров и резерв только 3 млрд кубометров, это было разумным решением», - написал в Twitter Цахманн.

Европейская комиссия уже давно призывала страны-члены ЕC к заключению двусторонних договоренностей о солидарных поставках газа, потому что в Брюсселе нет централизованного распределения с помощью квот и подобных мер. До недавнего времени Германия заключила три соглашения: с Данией, Австрией и Чехией. Другие договоренности достигнуты между Латвией и Литвой, Эстонией и Латвией, Финляндией и Эстонией, а также между Италией и Словенией.

Сложный вопросом является и то, кому что принадлежит и кто какую роль играет в осуществлении газовых поставок на европейский рынок. Так, например, Финляндия частично является владельцем крупнейшего газового поставщика в Германии - компании Uniper, дочки финского концерна Fortum. Непонятно и то, кто кого будет спасать, если частные предприятия столкнутся с трудностями.

Самая большая проблема - слишком мало газа