В Таллинне пьяный человек упал с высокого склона

В ночь на субботу, 16 июля, в 03.55 в Центр тревоги позвонил молодой человек, который сказал, что он в состоянии алкогольного опьянения оказался на высоком склоне, расположенном на улице Тоом-Кооли в центре Таллинна, и боится оттуда упасть.