На выходных в центре Таллинна пьяный молодой человек попал в беду и сам вызвал помощь.
В Таллинне пьяный человек упал с высокого склона
В Таллинне пьяный человек упал с высокого склона
В ночь на субботу, 16 июля, в 03.55 в Центр тревоги позвонил молодой человек, который сказал, что он в состоянии алкогольного опьянения оказался на высоком склоне, расположенном на улице Тоом-Кооли в центре Таллинна, и боится оттуда упасть.
Через несколько секунд он уточнил, что уже упал и теперь лежит где-то на траве.
Спасатели нашли молодого человека и передали его скорой помощи для проверки состояния здоровья.