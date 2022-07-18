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В Таллинне пьяный человек упал с высокого склона

rus.postimees.ee
В Таллинне пьяный человек упал с высокого склона
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Спасатели.
Спасатели. Фото: Kristjan Teedema

На выходных в центре Таллинна пьяный молодой человек попал в беду и сам вызвал помощь.

В ночь на субботу, 16 июля, в 03.55 в Центр тревоги позвонил молодой человек, который сказал, что он в состоянии алкогольного опьянения оказался на высоком склоне, расположенном на улице Тоом-Кооли в центре Таллинна, и боится оттуда упасть.

Через несколько секунд он уточнил, что уже упал и теперь лежит где-то на траве.

Спасатели нашли молодого человека и передали его скорой помощи для проверки состояния здоровья.

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