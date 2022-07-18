По мнению кандидата в министры образования и науки Тыниса Лукаса, учителям можно было бы давать свободный год или семестр, чтобы избежать профессионального выгорания и предоставить им возможность для саморазвития, пишет Rus.ERR.
Лукас: учителям можно было бы давать годичный отпуск
Лукас: учителям можно было бы давать годичный отпуск
Тынис Лукас ("Отечество") сказал в эфире радиопрограммы "Vikerhommik", что работающие с постоянной перегрузкой учителя нуждаются в отдыхе и дополнительной мотивации: «Они хотели бы видеть, что их профессию ценят. В будущем мы могли бы рассмотреть возможность предоставления свободного года или семестра, как в университетах, в течение которого люди могут посвятить себя самосовершенствованию, а не крутиться как белка в колесе с большой нагрузкой. Эти меры смогли бы уменьшить нагрузку на учителей».
Чтобы решить вопрос нехватки учителей, Лукас предложил лучше мотивировать их. Большее количество учителей потребуется к 2024 году, когда должен начаться переход на эстонское обучение в дошкольных учреждениях и в школах с первого по четвертый классы.
Ключевые слова