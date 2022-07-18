Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, в интервью гостелерадио Ирана процитировал немецкого философа Фридриха Ницше, утверждая, что это русское высказывание.
Кремль цитирует Ницше, рассказывая про санкции
«У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», - сказал Песков, рассказывая об антироссийских санкциях за войну (цитата по «Коммерсантъ» - прим.ред.).
В оригинале у Ницше фраза звучит так: «что не убивает меня, делает меня сильнее» (was mich nicht umbringt, macht mich starker). Она появилась в 1888 году в книге философа, известной как «Падение кумиров, или о том, как можно философствовать с помощью молотка». Рассуждения Ницше о сверхчоловеке были адаптированы гитлеровской Германией для оправдания политики геноцида.
«Общее количество ограничений против страны с советских времен измеряется, наверное, тысячами, – отметил путинский пресс-секретарь. – Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет».
О том, что по количеству санкций Россия опередила Иран, живущий под санкциями больше 40 лет, стало известно уже в марте 2022 года, на второй месяц после развязывания Москвой полномасштабной войны в Украине. Сейчас власти ЕС работают над седьмым пакетом антироссийских санкций.
Различные эксперты неоднократно отмечали, что Россия активно использует образы, так или иначе связанные с Третьим рейхом. Символика ВС РФ в войне с Украиной повторяет условные обозначения времен нацистской Германии. В Украине российских военных принято называть «рашистами» по аналогии с «фашистами».
Ранее российская армия назвала одну из своих групп армий, участвующих в военной агрессии против Украины, термином «Центр». Точно так же, как это сделали военные начальники Третьего Рейха. Группа армий «Центр» (Heeresgruppe Mitte – нем.) во время Второй мировой войны являлась самой мощной из трех групп армий нацистской Германии, сосредоточенных для нападения на СССР по плану «Барбаросса».
18 июля стало известно имя командующего российской группировки «Восток». Им оказался бывший командующий миротворческими силами РФ в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов.