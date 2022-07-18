Кремль цитирует Ницше, рассказывая про санкции

«У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», - сказал Песков, рассказывая об антироссийских санкциях за войну (цитата по «Коммерсантъ» - прим.ред.).

В оригинале у Ницше фраза звучит так: «что не убивает меня, делает меня сильнее» (was mich nicht umbringt, macht mich starker). Она появилась в 1888 году в книге философа, известной как «Падение кумиров, или о том, как можно философствовать с помощью молотка». Рассуждения Ницше о сверхчоловеке были адаптированы гитлеровской Германией для оправдания политики геноцида.

«Общее количество ограничений против страны с советских времен измеряется, наверное, тысячами, – отметил путинский пресс-секретарь. – Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет».

О том, что по количеству санкций Россия опередила Иран, живущий под санкциями больше 40 лет, стало известно уже в марте 2022 года, на второй месяц после развязывания Москвой полномасштабной войны в Украине. Сейчас власти ЕС работают над седьмым пакетом антироссийских санкций.

Различные эксперты неоднократно отмечали, что Россия активно использует образы, так или иначе связанные с Третьим рейхом. Символика ВС РФ в войне с Украиной повторяет условные обозначения времен нацистской Германии. В Украине российских военных принято называть «рашистами» по аналогии с «фашистами».

Ранее российская армия назвала одну из своих групп армий, участвующих в военной агрессии против Украины, термином «Центр». Точно так же, как это сделали военные начальники Третьего Рейха. Группа армий «Центр» (Heeresgruppe Mitte – нем.) во время Второй мировой войны являлась самой мощной из трех групп армий нацистской Германии, сосредоточенных для нападения на СССР по плану «Барбаросса».