«Украла бутерброд и укусила за палец»: жители Эстонии страдают от агрессивных птиц

В последнее время читатели жалуются в Таллинне на агрессивных птиц, которые воруют еду или пачкают все вокруг своими экскрементами. Так, на днях жительница Таллинна подверглась нападению чайки. «Недавно, выходя из Postimaja Rimi, я держала в руках бутерброд. Не прошло и минуты, как большая чайка, пролетая мимо, украла мою еду и за одно укусила меня за палец. После этого она приземлилась на фонарь, съела бутерброд и стала искать глазами новую жертву», – сказала София.

По сообщению Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, агрессивность чаек проявляется в период гнездования. «Молодые птицы, привыкшие получать пищу от людей, взрослыми возвращаются на прежнее место для гнездования. Если птица не находит пищи, она начинает сама добывать пропитание, а поскольку она привыкла к присутствию человека, может случиться так, что она будет выхватывать еду из рук человека», – прокомментировали в департаменте.

Чайка крадет еду из рук. Фото: Daniel Gedz.