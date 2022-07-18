Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис прогнозирует развитие конфликта Украины и РФ по корейскому сценарию.
Экс-командующий НАТО прогнозирует замороженный конфликт Украины и РФ
Война в Украине может закончиться через четыре-шесть месяцев, при этом ситуация после окончания боевых действий, возможно, окажется близкой к итогам Корейской войны, заявил он в эфире американской радиостанции 77WABS в воскресенье, 17 июля.
Ставридис допускает развитие конфликта по корейскому образцу
Он указал на вероятность создания между сторонами милитаризованной зоны, продолжающейся враждебности и "замороженного конфликта". Ставридис назвал "крайне очевидным", что военное противостояние "захлебнулось с обеих сторон".
Военные планы президента РФ Владимира Путина оказались не особенно эффективными, ему удалось захватить лишь небольшие территории в сравнении с масштабными намерениями в начале вторжения в Украину, отметил он. В свою очередь, "украинцы очень сильно сопротивляются", но никто не может выдержать продолжающегося многие месяцы военного конфликта, добавил экс-командующий силами НАТО.
Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы и завершилась перемирием между Северной и Южной Кореей, при этом официального мирного договора до сих пор подписано не было и формально обе страны все еще находятся в состоянии войны.
Российская армия начала вторжение в Украину 24 февраля по приказу Владимира Путина, начав военные действия по всей территории соседней страны. Через несколько недель Москва заявила о намерении сконцентрировать усилия на захвате регионов на востоке Украины.