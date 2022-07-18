Российские дети получат приглашение влиться в движение юных патриотов. Скорее всего, добровольно-принудительно. Госдума на уровне закона принимает решение о создании в стране единой молодежной организации.
Назад в будущее: в России возрождается пионерия
Попытки возродить общее молодежное движение начались в Российской Федерации уже в 1992 году, практически с момента появления страны. Летом 1997 года в Ялте состоялся первый сбор пионерских организаций СНГ, после чего такие структуры начали активно развиваться в России, Украине и Белоруссии. До 2020 года new-пионеры успели собраться десять раз.
Не сдает позиций и Коммунистическая партия РФ. Начиная с 1998 года, в День пионерии проводится торжественная линейка на Красной площади. Поговаривают, что это единственное проявление активности организации, дальше дети ничего не делают.
В 2010 году за дело взялся Дмитрий Медведев, на тот момент президент России. Правда, на словах: он сказал, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в стране. Важно: Медведев тогда говорил, что в таком движении не должно быть идеологической составляющей, и государство в нем участвовать не должно. Однако с тех пор утекло много воды.
Владимир Путин начал готовить почву для большого урожая воспитанного в нужном ключе юного поколения еще в 2015 году, когда подписал указ о создании при Росмолодежи «Российского движения школьников». До сегодняшнего дня это движение не сильно выделялось на фоне других смежных проектов – «Юнармии», «Российского союза молодежи», «Корпуса спасателей» и так далее.
Теперь, возможно, всех их возьмет под крыло новое главное движение. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко прямо сказал, что, если участники российских детских движений сами захотят объединиться в одну организацию, им в этом помогут.
Следующая реинкарнация
Новое российское движение детей и молодежи начало обретать контуры 19 мая 2022 года, ровно в день 100-летия пионерии, когда в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. В пояснительной записке к документу звучат достаточно пафосные, но очевидные вещи: «Государство должно создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».
Поэтому, делают вывод депутаты, «индивидуальную траекторию личностного роста» во благо государства будет выстраивать одна организация. Ее целью прямо называется содействие проведению государственной политики, а именно: подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе устоявшихся российских духовных и нравственных ценностей и традиций.
В законе прописано, что участие в движении – дело добровольное. Однако в обязательном порядке такие отделения появятся, например, в детских домах, где вряд ли кто-то будет устраивать голосование среди детей, оставшихся без попечения родителей. Более того, одна из соавторов проекта, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, уже сообщила, что движение будет представлено и во всех школах России. Она даже уже подсчитала возможное число детей, которые в него могут войти, – около 18 миллионов.
Судя по тому, что участниками движения смогут стать все дети, начиная с 6 лет, патриотические ячейки появятся и в детских садах. И возможно, захватят и вузы, так как быть в движении можно до 18 лет. А после – становиться наставником следующего поколения.
От «тлетворного влияния Запада» юное поколение будет защищать сам Владимир Путин, который, как декларируется, будет лично курировать работу движения. А чтобы точно не случилось никаких идеологических проколов, членами нового движения ни в виде участников, ни в виде наставников, не смогут стать иностранные агенты или организации, с ними связанные. Сегодня уже известно, что новая организация будет полностью финансироваться из госсредств, хотя изначально депутаты заявляли, что никаких трат из бюджета не потребуется.
Неудачное название
Сначала движение хотели назвать «Большая перемена». Это полностью копирует название советского фильма 1972 года о жизни учащихся вечерней школы с известными пионерам прошлого актерами Михаилом Кононовым, Александром Збруевым, Евгением Леоновым и другими.
Однако потом это решение было отвергнуто. Возможно, из-за того, что на родительских форумах будущих последователей пионеров стали называть «большепеременцы».
«„Большая перемена“» – это, вообще-то, крупная и почтенная общественная организация, фонд, уже двадцать лет работающий с детьми-сиротами и занимающийся их обучением и развитием, – назвала в своем Facebook другой возможный вариант плагиата политолог Екатерина Шульман. – Пионертрегеры могли бы и другое название советского фильма про школу позаимствовать: „Доживем до понедельника“, скажем, подходящее для детско-юношеской организации, созданной в 2022 году».
Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сказал, что дальше название организации будут придумывать сами дети. Или, по крайней мере, накидывать идеи. «До конца лета каждый родитель и ребенок смогут отправить свою идею о том, какая должна быть кричалка, атрибутика, цвет, флаг, гимн, название», – сообщил депутат «Единой России».
Салют пионерам
Первая параллель, связанная детской жизнью «в едином порыве» – пионерская организация. Однако авторы нового движения отнекиваются от этого родства.
«В новую организацию детей будут принимать с шести лет, а не с третьего класса, как в пионеры», – привела пример несовпадения соавтор закона, глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Член КПРФ также добавила, что пока безымянная организация будет отличаться от пионерии своей структурой, так как в нее смогут вступать не только физлица, но и общественные организации.
По сути же законы пионеров в целом схожи с целями нового движения: быть верными заветам Ильича, делами и поступками укреплять авторитет организации, уважать старших и готовиться стать защитниками родины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, конечно, считает, что у нового движения будущее возможно только в том случае, если оно унаследует традиции пионерии и комсомола. «Если опять будут сидеть и выдумывать лишь бы выпендриться – ничего из этого не получится», – сказал Зюганов в эфире радио «Говорит Москва». Историк, педагог и писательница Тамара Эйдельман в одном из интервью назвала планы властей по созданию «новой пионерии» просто: логичной частью политики по одурманиванию молодежи. Так что, возможно, получится в любом случае.
Взгляд из настоящего
На публике родители вспоминают пионерское прошлое и чаще делают вывод: что было, то прошло.
«Россия на полном серьезе собирается в темное прошлое. Очередная стадия агонии умирающей империи. Ну когда же, когда же Россия все-таки будет нормальной страной, черт возьми??? Или права Наталья Зубаревич, говоря, что агония продлится весь XXI век? Как же не хочется в это верить!»
«Где бы ты ни был и чтобы ты ни делал – перед родиной вечно в долгу. Удивительно, что опять есть желающие вступить.»
«С содроганием вспоминаю сбор макулатуры. Была председателем совета отряда. Существовал план – восемь килограммов макулатуры от класса в неделю. Попробуй не сделай. На совете дружины отчитывали как в фильме «Стиляги». Я, маленькая девочка 10-13 лет, сидела после такого совета дружины под забором школы, рыдая. И так каждую неделю. Жаловаться родителям было не принято. Из комсоргов удалось увильнуть, слава богу».
«Я стояла в траурном карауле у портретов и Брежнева, и Андропова, и Черненко! Рядом с бюстом Ленина ставили портрет усопшего вождя и выставляли пионерский караул с повязками, как у дежурных, только с черной каемкой. Постоять там считалось козырно, поскольку необычно и с уроков отпускали. После Андропова повязки с черным кантом хранили на всякий случай, и он быстро наступил. Караулили уже у портрета Черненко в тех же повязочках».
«Если вычеркнуть идеологическую фигню, то хорошая была организация. Но сейчас уже нигде такое невозможно. Мир стал другой».
Источники: «ВКонтакте», форум родителей Littleone
Возвращение к пионерии востребовано в России
• 72% российских родителей видят необходимость в организациях, занимающихся воспитанием школьников
• 22% считают, что такая организация должна быть одна
• 58% россиян готовы рекомендовать вступать в такую организацию знакомым школьникам
• 23% аргументируют свой выбор тем, что «это воспитание детей, занимает их»
• 12% вспоминают, что это были «хорошие времена, было интересно»
• 9% относятся к вопросу положительно, потому что сами были пионерами
• 23% не готовы рекомендовать школьникам вступать в подобные ряды
Источник: НАФИ, ВЦИО