Назад в будущее: в России возрождается пионерия

Попытки возродить общее молодежное движение начались в Российской Федерации уже в 1992 году, практически с момента появления страны. Летом 1997 года в Ялте состоялся первый сбор пионерских организаций СНГ, после чего такие структуры начали активно развиваться в России, Украине и Белоруссии. До 2020 года new-пионеры успели собраться десять раз.

Не сдает позиций и Коммунистическая партия РФ. Начиная с 1998 года, в День пионерии проводится торжественная линейка на Красной площади. Поговаривают, что это единственное проявление активности организации, дальше дети ничего не делают.

В 2010 году за дело взялся Дмитрий Медведев, на тот момент президент России. Правда, на словах: он сказал, что не против возрождения пионерского и комсомольского движения в стране. Важно: Медведев тогда говорил, что в таком движении не должно быть идеологической составляющей, и государство в нем участвовать не должно. Однако с тех пор утекло много воды.

Владимир Путин начал готовить почву для большого урожая воспитанного в нужном ключе юного поколения еще в 2015 году, когда подписал указ о создании при Росмолодежи «Российского движения школьников». До сегодняшнего дня это движение не сильно выделялось на фоне других смежных проектов – «Юнармии», «Российского союза молодежи», «Корпуса спасателей» и так далее.