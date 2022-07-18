Моника Рогенбаум: образование на эстонском языке – это не наказание, а создание лучших возможностей для молодежи

На заседании волостного совета Валги, состоявшемся в конце марта, один из представителей Центристской партии задал вопрос: является ли переход на эстоноязычное образование местью русской общине за развязанную Путиным войну в Украине? Мне очень жаль, что спустя 30 лет после восстановления независимости Эстонии такое мнение все еще распространяется. Жаль, что многим до сих пор не удается понять: образование на эстонском языке – это не наказание, а создание лучших возможностей для всей нашей молодежи.