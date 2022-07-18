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Моника Рогенбаум: образование на эстонском языке – это не наказание, а создание лучших возможностей для молодежи

Моника Рогенбаум
, волостная старейшина Валги (партия «Отечество»)
Моника Рогенбаум: образование на эстонском языке – это не наказание, а создание лучших возможностей для молодежи
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Arvo Meeks

В ходе состоявшихся в последние недели коалиционных переговоров в центре внимания оказалась так называемая «историческая» возможность перехода эстонских русскоязычных школ на эстоноязычное обучение. Причина очевидна – коалицию формируют партии, которые эту цель поддерживают.

На заседании волостного совета Валги, состоявшемся в конце марта, один из представителей Центристской партии задал вопрос: является ли переход на эстоноязычное образование местью русской общине за развязанную Путиным войну в Украине? Мне очень жаль, что спустя 30 лет после восстановления независимости Эстонии такое мнение все еще распространяется. Жаль, что многим до сих пор не удается понять: образование на эстонском языке – это не наказание, а создание лучших возможностей для всей нашей молодежи.

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