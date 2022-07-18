В ходе состоявшихся в последние недели коалиционных переговоров в центре внимания оказалась так называемая «историческая» возможность перехода эстонских русскоязычных школ на эстоноязычное обучение. Причина очевидна – коалицию формируют партии, которые эту цель поддерживают.
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Моника Рогенбаум: образование на эстонском языке – это не наказание, а создание лучших возможностей для молодежи
Моника Рогенбаум: образование на эстонском языке – это не наказание, а создание лучших возможностей для молодежи
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