В Швеции задержали 15-летнюю девочку, которую подозревают в убийстве своего десятилетнего брата позавчера в Стокгольме.
В Швеции девочку-подростка подозревают в убийстве младшего брата
Как сообщает шведский таблоид Aftonbladet, полицию вызвали в дом в западной части Стокгольма в субботу вечером.
Скорая помощь реанимировала пострадавшего десятилетнего мальчика и его доставили на вертолете в больницу, где позже ребенок скончался от полученных травм.
По данным Aftonbladet, инцидент первоначально рассматривался как случай болезни, но позже дело стали расследовать как покушение на убийство, а затем и убийство. По данным полиции, подозреваемая была задержана недалеко от места преступления позавчера вечером.
По данным газеты, задержанная 15-летняя девочка является старшей сестрой умершего мальчика, и известно, что в тот же дом ранее вызывали полицию из-за девочки, которая применяла насилие. Проживающий рядом человек рассказала газете Expressen, что из дома, о котором идет речь, и раньше раздавался шум.
Телеканал TV4 сообщил, что, по их данным, у девочки проблемы с психическим здоровьем, и говорят, что ранее она угрожала убить брата.
Из-за возраста подозреваемой шведская полиция немногословна по поводу случившегося и заявляет лишь, что предполагаемое преступление произошло в помещении. В полиции не сообщают, допрашивали ли девочку или что она сама говорит о предъявленном ей подозрении.
«На данный момент мы не вдаемся в подробности и ничего не говорим о жертве», — заявила Aftonbladet пресс-секретарь стокгольмской полиции Хелена Бострем.
Известно, что эксперты осмотрели место преступления.