В Швеции девочку-подростка подозревают в убийстве младшего брата

Как сообщает шведский таблоид Aftonbladet, полицию вызвали в дом в западной части Стокгольма в субботу вечером.

Скорая помощь реанимировала пострадавшего десятилетнего мальчика и его доставили на вертолете в больницу, где позже ребенок скончался от полученных травм.

По данным Aftonbladet, инцидент первоначально рассматривался как случай болезни, но позже дело стали расследовать как покушение на убийство, а затем и убийство. По данным полиции, подозреваемая была задержана недалеко от места преступления позавчера вечером.

По данным газеты, задержанная 15-летняя девочка является старшей сестрой умершего мальчика, и известно, что в тот же дом ранее вызывали полицию из-за девочки, которая применяла насилие. Проживающий рядом человек рассказала газете Expressen, что из дома, о котором идет речь, и раньше раздавался шум.

Телеканал TV4 сообщил, что, по их данным, у девочки проблемы с психическим здоровьем, и говорят, что ранее она угрожала убить брата.

Из-за возраста подозреваемой шведская полиция немногословна по поводу случившегося и заявляет лишь, что предполагаемое преступление произошло в помещении. В полиции не сообщают, допрашивали ли девочку или что она сама говорит о предъявленном ей подозрении.

«На данный момент мы не вдаемся в подробности и ничего не говорим о жертве», — заявила Aftonbladet пресс-секретарь стокгольмской полиции Хелена Бострем.