У животных, как и у людей, проблемы со здоровьем могут возникнуть внезапно. Однако у человека, как правило, имеется медицинская страховка. Но счета за лечение друга могут оказаться непосильными. Часто именно это становится причиной предательства: хозяева просто отказываются от своих кошек и собак, предоставляя зоозащитникам и ветеринарам самим решать, будет животное жить или нет.
«Им больно и страшно»: как зоозащитники борются за жизнь покалеченных животных
Группа по спасению животных считает, что одной из самых дорогостоящих операций по спасению в этом году может оказаться история, в которой жертвами ДТП стали хозяйка и ее девять (!) собак.
Все случилось внезапно. В то время, когда большая часть страны уже рассаживалась вокруг костров Ивановой ночи и готовилась отпраздновать один из самых любимых праздников, 75-летняя жительница столичного района Хааберсти отправилась выгуливать девять своих любимцев. Несчастный случай произошел на нерегулируемом пешеходном переходе у дома на Ярвеотса-теэ, 25. На женщину и ее собак налетел автомобиль Audi 80, за рулем которого находился 75-летний водитель.
Борьба за жизнь
Руководитель Группы спасения животных Хейки Валнер рассказал, что водитель хоть и виноват в этой аварии, но пытался избежать столкновения. Сделать он, тем не менее, уже ничего уже не смог, и в результате инцидента тяжело пострадала как хозяйка животных, там и ее питомцы.
Информация о случившемся поступила к зоозащитникам через несколько минут после ДТП. Звонивший сообщил, что женщина тяжело травмирована, ею занимается скорая помощь. Одна собака погибла сразу, две, судя по всему, получили тяжелые увечья. Еще четырех тоже зацепило, но, кажется, не так сильно.
Сам Валнер примчался на место через семь-восемь минут после звонка. Он рассказал, что зрелище было не для слабонервных. Пожилую травмированную женщину уже увезла скорая помощь. Особо пострадавших собак полиция направляла в Клинику скорой помощи для животных. Остальных нужно было собрать и тоже везти к врачам.
В ту ночь медики боролись за жизнь: в обычной больнице спасали пострадавшую хозяйку, в ветеринарной – собак. Съемка реанимации одной из них попала в интернет и не оставила пользователей равнодушными. «Конечно, эти кадры увидели родственники хозяйки собак, и у нас даже возник небольшой конфликт – рассказал Валнер. – Они требовали, чтобы я удалил фото и видеоматериал, поскольку опасались, что мама все это увидит – собаки для нее были сама жизнь. Я объяснил, что пострадавших собак девять, и счета за лечение будут огромными, поэтому нужно искать деньги. И эти материалы мы показываем людям, чтобы они видели, на что тратятся пожертвованные ими средства», – пояснил Валнер.
За чей счет?
В действительности платная помощь пострадавшим в ДТП и других несчастных случаях животным – это больной вопрос и для собственников животных, и для зоозащитников. «Мы, конечно, могли сразу передать клинике данные владельцев, чтобы они напрямую решали вопрос оплаты счетов. Но в той ситуации нужно было действовать быстро. Мы не можем бросить животных мучиться, – им больно и страшно. Поэтому сразу берем оплату счетов на себя, а дальше или договариваем с хозяевами, или просим помощи у жертвователей», – поделился опытом Валнер.
В описанной выше ситуации все сложилось так, что хозяйка собак постепенно восстанавливается от тяжелых травм, две собаки погибли, еще две пострадали тяжело, но ветеринары делают все, чтобы животные поправились. Четверых сразу осмотрели, оказали первую помощь и отправили домой: «Несмотря на то, что счета оплачены, хозяева сказали, что им положена компенсация по страховке, которую они хотят передать Группе спасения животных. Как они сказали, чтобы можно было лечить других. Очень хорошие люди!»
Защитники животных считают, что эта история хоть и трагичная, но очень позитивная. Хозяева не отказались от своих любимцев. Перспектива получения огромных счетов за лечение сначала испугала, но в итоге все уладилось, и собаки смогли вернуться домой. «Но бывают и настоящие садисты, которые, понимая, что животное нуждается в срочной медицинской помощи, не хотят оплачивать лечение. Они либо оставляют его мучиться и умирать, либо конфликтуют с нами, если мы узнали о ситуации и пришли животному на помощь. Грозят нам судами и расправой за свое разорение. Мы привыкли, и от своих целей не отступаем. Но есть одно четкое правило: в любом случае животное должно получить помощь. Если не хочет платить хозяин, заплатим мы и добрые люди».
Проще отдать свое
Руководитель ида-вируского частного приюта «Пяйте» Ксения Клочкова реагирует на сообщения о животных, пострадавших на Северо-Востоке страны. «Информация о сбитых транспортом или нуждающихся в помощи животных поступает постоянно, а хозяева по-разному относятся на сообщение, что питомец пострадал и ему требуется лечение».
У Ксении до сих пор сохранились теплые воспоминания о пожилой семейной паре из Нарва-Йыэсуу: «Нам позвонили около полуночи и сказали, что на дороге лежит овчарка. Мы сразу предположили, что собаку сбила машина, и рванули на место. Пес был старый, вялый. Дело было в ночь на субботу. Ни ночью, ни в выходные ветеринарной помощи в Ида-Вирумаа не получить, поэтому мы сразу понеслись в Таллинн».
К счастью, оказалось, что серьезных травм у собаки нет: «Врачи смогли прочесть информацию с чипа – это редкость для нашего региона, но в этот раз были внесены данные владельца. Несмотря на ночь, я позвонила по указанному номеру телефона, трубку взяла женщина. Я спросила, дома ли ее собака? Она сказала, что дома. Первой мыслью было, что это очередной отказник, – часто бывает так, что, узнав о том, что животное попало под машину и нужно оплачивать его лечение, люди просто отказываются от животного. Но тут получилось иначе: женщина быстро перезвонила и сообщила, что пес сбежал».
Друга вернули уже под утро, хозяева долго благодарили Ксению за неравнодушие. Счет клиники они тоже оплатили – частями: «Мы потом долго дружили, они приезжали к нам в приют. Люди пожилые: к сожалению, недавно мужчина из этой пары умер». Но немало происходит и противоположных историй: «Помню, как нам позвонили из нарвских садов (садоводческого товарищества – прим. ред.) и рассказали о прибившейся собаке, – рассказывает Ксения. – Мы забрали его в жутком состоянии, с кучей болезней, истощенного. Месяц выхаживали, пытались подстроиться под его агрессивность. А через месяц объявилась хозяйка и начала кричать: зачем мы его забрали, он бы так и так вернулся сам. Он уже старый, ему ничего не нужно».
Ксения Клочкова считает, что наши законы очень плохо отрегулированы. Нерадивых хозяев привлечь к ответственности можно, но это долгий и трудоемкий процесс. Поэтому зоозащитники просто пытаются помогать животным и держаться подальше от скандальных хозяев, для которых домашнее животное – это расходный материал.
Что плохо работает
И Хейки Валнер, и Ксения Клочкова говорят, что живущие на средства благотворителей организации не делят животных на хозяйских и бесхозных. Пострадавшему четвероногому, а часто крылатому, хвостатому и бог знает еще какому, нужно помочь. Зоозащитники отмечают, что система чипирования стране отрегулирована плохо. «Чипы мы находим у многих, но далеко не у каждого данные внесены в регистры. Кроме того, регистров такое множество, что свести концы с концами получается далеко не всегда. Например, многие самоуправления имеют свои регистры, доступа к которым нет у остальной Эстонии. Решил чиновник не заморачиваться с программами и имеет вместо регистра тетрадку. Животное вроде как зарегистрировано, но поехал хозяин, например, на Хийумаа, и пес сбежал, где искать данные о нем?» – поделился наболевшим Валнер.
«С регистрами сложно, поскольку людям не хочется доплачивать 10–15 евро за внесение данных. Чип поставлен, но найти по нему хозяина не представляется возможным», – добавила Клочкова.
Может быть, стоит сделать обязательными регистрацию и страхование домашних животных? Валнер идею поддерживает, но не очень в нее верит. Клочкова активнее признает ее пользу: «Зная об обязанности платить страховку, многие семь раз подумали бы, могут ли они позволить себе животное. Например, я понимаю, что не потяну шестерых детей, и как бы мне этого ни хотелось, на это не пойду. С животными то же самое – пока нет ответственности, не будет и порядка».
Какие компенсации платят по страховке на животных?
• В случае пропажи, кражи, гибели животного или проблем с путешествием хозяина – до 2500 евро
• Страховая защита расходов на лечение – до 1000 евро, компенсация лечения зубов – до 200 евро
• Размещение объявлений о пропаже животных и вознаграждение за информацию – 100 евро
• Страховка ответственности хозяина животного (когда животное причинило вред третьей стороне) – до 10 000 евро
• Самые широкие пакеты страхования могут предусматривать годовой расход до 10 000 евро.
ИСТОЧНИК: IF KINDLUSTUSE AS
Комментарий
Люди пока не готовы страховать животных
МАРИЯ ЮФЕРЕВА-СКУРАТОВСКИ, депутат Рийгикогу
Я считаю, что животные в Эстонии недостаточно защищены от ненадлежащего обращения. Необходимо ужесточать наказание за причинения мучений и жестокое убийство. Кроме того, нам необходим единый государственный регистр для домашних животных. И регистрацию домашнего животного необходимо сделать обязательной для всех. Соответствующий законопроект находится сейчас на рассмотрении в парламенте.
Создание единого регистра для домашних животных и ужесточение наказания за ненадлежащее обращение послало бы нашему обществу четкий сигнал, что у животного есть определенные права, и человек, который завел питомца, обязан о нем заботиться. Живодеры, вина которых доказана, должны нести тюремное наказание сроком до пяти лет.
Что делать в том случае, если хозяева отказываются по каким-то причинам лечить животное, которое получило травмы или заболело, вопрос более сложный. Ведь главной причиной не отвести питомца к ветеринару может быть банальная нехватка средств. Обязательное страхование для животных – спорная мера. Я считаю, что наше общество пока к этому не готово. Можно ожидать, что многие люди будут отказываться заводить домашнего любимца или примут решение не регистрировать его, чтобы не пришлось нести дополнительные расходы. Осенью мы в парламенте вернемся к обсуждению этой темы.
Один вопрос
От чего можно застраховать своего домашнего питомца?
ЭЛАР ТАММЕ, юрист страхового общества AS Inges Kindlustus
Если домашнее животное попадает в дорожно-транспортное происшествие, и не оно является причиной аварии, расходы на лечение животного компенсируются по системе дорожного страхования. Но если домашнее животное стало причиной аварии, расходы на его лечение должен нести собственник. Кроме того, нужно учесть, что в случае аварии, спровоцированной домашним животным, хозяин животного должен компенсировать и ущерб, причиненный автомобилю.
Например, в суде был случай, когда собака неожиданно выбежала на дорогу и попала под машину. Суд пришел к выводу, что хозяин животного должен компенсировать расходы на ремонт машины, а также расходы на замещающий автомобиль, которым пользовались, пока имущество находилось в ремонте.
AS Inges Kindlustus сейчас страховку для животных не предлагает, но если спрос клиентов на нее увеличится, мы подумаем о предоставлении такой услуги. Необходимость в страховании животного во многом зависит от собственных оценок рисков хозяина и его готовности к рискам. В сегодняшней ситуации нет необходимости делать страховку для животных обязательной. Потребность в страховании может зависеть от характера домашнего животного и условий его воспитания/содержания.
ВЕЙКО СЕПП, руководитель продукта страхования имущества страхового общества If Kindlustuse
Если произойдет дорожно-транспортное происшествие, расходы на ремонт машины и лечение пассажиров (в том числе домашних животных) компенсируются дорожной страховкой. Если же человек сам является виновником аварии и в ходе нее пострадало и животное, то тут было бы хорошо иметь страховку на животное, при помощи которой можно компенсировать расходы на лечение.
Страхование домашних животных в последнее время стало очень популярным. С одной стороны, повысилась осведомленность людей. С другой стороны, людям необходимо чувство уверенности, что в случае неожиданности им не придется оплачивать счета за лечение животного из собственных средств. If Kindlustus предлагает страховку для кошек и собак.
Застраховать можно и чистокровных животных, и со смешанными кровями. Месячный взнос по страховке начинается с семи евро, что определенно маленькие расходы по сравнению с внезапно возникшим счетом за лечение, который может появиться, если у животного нет страховки. Застраховать животное можно с того момента, как ему исполнится два месяца. Мы советуем сделать это как можно раньше, поскольку никогда не знаешь, когда может случиться что-то неожиданное. Раньше страховать домашнее животное можно было до возраста семи лет, а это означало, что получить полис на животное можно было только до последнего дня перед тем, как ему исполнится семь лет. Теперь долгосрочные клиенты, имеющие страховку для животных, которые страховали своего любимца в If как минимум пять лет, могут оформить страховку на более продолжительный срок. Последняя возможность – купить годовой страховой полис до тех пор, пока животное не достигнет возраста в 10 лет и 364 дня. В таком случае у животного будет страховка почти до 12-летнего возраста.
ЭЛИС КАРУЛА, руководитель по рискам страхового общества ERGO
Из домашних животных мы страхуем только кошек и собак и только в том случае, если клиент застраховал у нас свой дом.
У животных, как и у людей, могут неожиданно возникнуть проблемы со здоровьем, также с животным может произойти несчастный случай. Перелом кости, аллергия, автоавария и даже рак – в любом случае животное нуждается в профессиональной медицинской помощи. Если собака попадет под машину, счета за лечение компенсируются. Также можно застраховаться на тот случай, если животное погибнет. А еще можно выбрать страхование ответственности собственника домашнего животного на случай, если любимец нанесет ущерб третьему лицу.
Домашнее животное – как член семьи, которого хочется обеспечить лучшей помощью, и люди все больше начинают заботиться о здоровье своих питомцев. Поскольку расходы на медицинскую помощь могут быть крайне высокими, то люди стали проявлять все больше интереса к страховкам.
Застраховать кошек и собак в нашей фирме можно с четвертого месяца жизни и до достижения ими семилетнего возраста (включительно). У кошек и собак имеется разный выбор страховых сумм, которые компенсируются в случае несчастного случая или болезни. Страховые суммы на ветеринарную помощь мы предлагаем, начиная с 450 евро. Но учитывая, что одно посещение врача из-за болезни или несчастного случая может похитить из кошелька тысячи евро, стоит выбирать более крупные страховые суммы.
Мы считаем, что страховка для животных, конечно, должна оставаться добровольной, поскольку хозяева домашних животных должны все же сами решать, хотят они застраховать свои риски или нет.