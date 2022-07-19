«Им больно и страшно»: как зоозащитники борются за жизнь покалеченных животных

Один вопрос

От чего можно застраховать своего домашнего питомца?

ЭЛАР ТАММЕ, юрист страхового общества AS Inges Kindlustus

Если домашнее животное попадает в дорожно-транспортное происшествие, и не оно является причиной аварии, расходы на лечение животного компенсируются по системе дорожного страхования. Но если домашнее животное стало причиной аварии, расходы на его лечение должен нести собственник. Кроме того, нужно учесть, что в случае аварии, спровоцированной домашним животным, хозяин животного должен компенсировать и ущерб, причиненный автомобилю.

Например, в суде был случай, когда собака неожиданно выбежала на дорогу и попала под машину. Суд пришел к выводу, что хозяин животного должен компенсировать расходы на ремонт машины, а также расходы на замещающий автомобиль, которым пользовались, пока имущество находилось в ремонте.

AS Inges Kindlustus сейчас страховку для животных не предлагает, но если спрос клиентов на нее увеличится, мы подумаем о предоставлении такой услуги. Необходимость в страховании животного во многом зависит от собственных оценок рисков хозяина и его готовности к рискам. В сегодняшней ситуации нет необходимости делать страховку для животных обязательной. Потребность в страховании может зависеть от характера домашнего животного и условий его воспитания/содержания.

ВЕЙКО СЕПП, руководитель продукта страхования имущества страхового общества If Kindlustuse

Если произойдет дорожно-транспортное происшествие, расходы на ремонт машины и лечение пассажиров (в том числе домашних животных) компенсируются дорожной страховкой. Если же человек сам является виновником аварии и в ходе нее пострадало и животное, то тут было бы хорошо иметь страховку на животное, при помощи которой можно компенсировать расходы на лечение.

Страхование домашних животных в последнее время стало очень популярным. С одной стороны, повысилась осведомленность людей. С другой стороны, людям необходимо чувство уверенности, что в случае неожиданности им не придется оплачивать счета за лечение животного из собственных средств. If Kindlustus предлагает страховку для кошек и собак.

Застраховать можно и чистокровных животных, и со смешанными кровями. Месячный взнос по страховке начинается с семи евро, что определенно маленькие расходы по сравнению с внезапно возникшим счетом за лечение, который может появиться, если у животного нет страховки. Застраховать животное можно с того момента, как ему исполнится два месяца. Мы советуем сделать это как можно раньше, поскольку никогда не знаешь, когда может случиться что-то неожиданное. Раньше страховать домашнее животное можно было до возраста семи лет, а это означало, что получить полис на животное можно было только до последнего дня перед тем, как ему исполнится семь лет. Теперь долгосрочные клиенты, имеющие страховку для животных, которые страховали своего любимца в If как минимум пять лет, могут оформить страховку на более продолжительный срок. Последняя возможность – купить годовой страховой полис до тех пор, пока животное не достигнет возраста в 10 лет и 364 дня. В таком случае у животного будет страховка почти до 12-летнего возраста.

ЭЛИС КАРУЛА, руководитель по рискам страхового общества ERGO

Из домашних животных мы страхуем только кошек и собак и только в том случае, если клиент застраховал у нас свой дом.

У животных, как и у людей, могут неожиданно возникнуть проблемы со здоровьем, также с животным может произойти несчастный случай. Перелом кости, аллергия, автоавария и даже рак – в любом случае животное нуждается в профессиональной медицинской помощи. Если собака попадет под машину, счета за лечение компенсируются. Также можно застраховаться на тот случай, если животное погибнет. А еще можно выбрать страхование ответственности собственника домашнего животного на случай, если любимец нанесет ущерб третьему лицу.

Домашнее животное – как член семьи, которого хочется обеспечить лучшей помощью, и люди все больше начинают заботиться о здоровье своих питомцев. Поскольку расходы на медицинскую помощь могут быть крайне высокими, то люди стали проявлять все больше интереса к страховкам.

Застраховать кошек и собак в нашей фирме можно с четвертого месяца жизни и до достижения ими семилетнего возраста (включительно). У кошек и собак имеется разный выбор страховых сумм, которые компенсируются в случае несчастного случая или болезни. Страховые суммы на ветеринарную помощь мы предлагаем, начиная с 450 евро. Но учитывая, что одно посещение врача из-за болезни или несчастного случая может похитить из кошелька тысячи евро, стоит выбирать более крупные страховые суммы.

Мы считаем, что страховка для животных, конечно, должна оставаться добровольной, поскольку хозяева домашних животных должны все же сами решать, хотят они застраховать свои риски или нет.