На чемпионате Европы по борьбе серебро у эстонки Лизетте Бетткер

На чемпионате Европы по борьбе в классе U15, который проходит в Загребе, наша спортсменка Лизетте Бетткер прошла в финал. В весовой категории до 54 кг она боролась с венгеркой Софи Риттер, но проиграла со счетом 1:12. Это вторая медаль Бетткер на чемпионате Европы подряд – в прошлом году она завоевала бронзу.