На чемпионате Европы по борьбе в классе U15, который проходит в Загребе, наша спортсменка Лизетте Бетткер прошла в финал. В весовой категории до 54 кг она боролась с венгеркой Софи Риттер, но проиграла со счетом 1:12. Это вторая медаль Бетткер на чемпионате Европы подряд – в прошлом году она завоевала бронзу.
На чемпионате Европы по борьбе серебро у эстонки Лизетте Бетткер
На чемпионате Европы по борьбе серебро у эстонки Лизетте Бетткер
В соревнования за медаль попала и Полина Тимчина, которая боролась за бронзу в весовой категории до 36 кг также с представительницей Венгрии Кристиной Массари. Тимчина проиграла со счетом 4:11 и заняла четвертое место.
В утешительном круге боролись также Дарья Еремеева (весовая категория до 50 кг) и Ребекка Лайдна (весовая категория до 54 кг). Дарья проиграла со счетом 0:2, Лайдна проиграла со счетом 1:2.