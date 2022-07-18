Сегодня в Кадриорге президент Алар Карис утвердит в должности новое правительство во главе с лидером Партии реформ Каей Каллас. Церемонию, которая начнется в 14:00, можно будет посмотреть в прямом эфире Postimees.
Прямая трансляция ⟩ Президент Карис утвердит в должности новое правительство
Из Кадриори члены нового правительства отправятся в Рийгикогу, где на заседании, которое начнется в 15:00, они примут присягу. После принесения присяги новое правительство вступило в должность и cможет приступить к работе.
Новое правительство сформировано Партией реформ, «Отечеством» и Социал-демократической партией.
От Партии реформ в новое правительство войдут: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.
От «Отечества»: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.
От Социал-демократической партии: министр культуры Пирет Хартман, министр окружающей среды Мадис Каллас, министр экономики Рийна Сиккут, министр труда и здоровья Пеэп Петерсон и министра внутренних дел Лаури Ляэнеметс.