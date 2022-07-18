Прямая трансляция ⟩ Президент Карис утвердит в должности новое правительство

Из Кадриори члены нового правительства отправятся в Рийгикогу, где на заседании, которое начнется в 15:00, они примут присягу. После принесения присяги новое правительство вступило в должность и cможет приступить к работе.

Новое правительство сформировано Партией реформ, «Отечеством» и Социал-демократической партией.

От Партии реформ в новое правительство войдут: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.

От «Отечества»: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.