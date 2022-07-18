Видео ⟩ «Отпуска у вас летом не будет»: президент Карис утвердил в должности новое правительство

«Ваша работа начнется сразу после принесения присяги в Рийгикогу, и отпуска у вас этим летом не будет», – сказал Карис.

Глава государства не согласен с теми, кто называет новое правительство кризисным.

«Я не согласен с этим определением. Вы должны быть правительством по разрешению кризиса, правительством пожарных и скорой помощи. Не дать сгореть, и пациент должен выжить», — сказал Карис, отметив, что правительство должно заниматься кризисом безопасности, энергетики и коронавируса.

По словам президента, министры нового правительства добьются успеха, если будут как можно меньше думать о предстоящих выборах и расти как команда.

«Правительства приходят и уходят, это часть демократии и сила нашей государственной организации», – сказал Карис и посоветовал министрам в своей деятельности не забывать об оппозиции.

Из Кадриорга члены нового правительства отправились в Рийгикогу, где на заседании, которое начнется в 15:00, они примут присягу. После принесения присяги новое правительство вступило в должность и cможет приступить к работе.

Новое правительство сформировано Партией реформ, «Отечеством» и Социал-демократической партией.

От Партии реформ в новое правительство войдут: премьер-министр Кая Каллас, министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус, министр социальной защиты Сигне Рийсало, министр сельского хозяйства Урмас Круузе и министр обороны Ханно Певкур.

От «Отечества»: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр юстиции Леа Данилсон-Ярг, министр предпринимательства и ИТ Кристьян Ярван, министр госуправления Рийна Солман и министр образования и науки Тынис Лукас.