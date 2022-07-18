Город объявил заключительные туры подачи ходатайств о субсидии на реализацию проектов в сфере культуры

Цель выделения субсидии – обогащение афиши культурных мероприятий Таллинна, повышение доступности культуры и обеспечение непрерывности проведения повторяющихся культурных мероприятий.

«Летняя афиша культурных мероприятий Таллинна – оживленная и разнообразная, – отметил вице-мэр Каарел Оя. – Как число мероприятий, так и число посещений подтверждают, что несколько лет перерыва в культурной жизни не повлияли на интерес публики и организаторов к проведению традиционных и новых мероприятий. Важно, чтобы эта энергия охватила и осенне-зимний сезон, именно в поддержку этого проводится последний тур подачи ходатайств для проведения культурных мероприятий в Таллинне».

Поскольку Таллинн с 2021 года носит титул Города музыки ЮНЕСКО, отдельные меры поддержки введены для музыкальных мероприятий и для прочих проектов в сфере культуры. Также Таллиннский Департамент культуры и спорта недавно создал отдельную субсидию для культурных учреждений, которые составляют программу с живой музыкой.