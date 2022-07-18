Таллинн открыл заключительные туры подачи ходатайств для получения субсидии на поддержку проектов в области культуры и музыки. Ходатайствовать о получении субсидии на поддержку мероприятий и деятельности в сфере культуры, которые будут реализованы не ранее 15 сентября, можно до 15 августа.
Город объявил заключительные туры подачи ходатайств о субсидии на реализацию проектов в сфере культуры
Цель выделения субсидии – обогащение афиши культурных мероприятий Таллинна, повышение доступности культуры и обеспечение непрерывности проведения повторяющихся культурных мероприятий.
«Летняя афиша культурных мероприятий Таллинна – оживленная и разнообразная, – отметил вице-мэр Каарел Оя. – Как число мероприятий, так и число посещений подтверждают, что несколько лет перерыва в культурной жизни не повлияли на интерес публики и организаторов к проведению традиционных и новых мероприятий. Важно, чтобы эта энергия охватила и осенне-зимний сезон, именно в поддержку этого проводится последний тур подачи ходатайств для проведения культурных мероприятий в Таллинне».
Поскольку Таллинн с 2021 года носит титул Города музыки ЮНЕСКО, отдельные меры поддержки введены для музыкальных мероприятий и для прочих проектов в сфере культуры. Также Таллиннский Департамент культуры и спорта недавно создал отдельную субсидию для культурных учреждений, которые составляют программу с живой музыкой.
«Недавно Таллинн инициировал, помимо общего тура подачи ходатайств о поддержке культурных мероприятий, отдельный тур в поддержку концертных площадок, на которых звучит живая музыка. Это важный пилотный проект, которым мы хотим целенаправленно поддержать конкретную область или модель деятельности. Если разработанная мера поддержки достигнет поставленной цели, это даст нам чувство уверенности, чтобы в следующем году продолжить создавать различные специфические субсидии», – уточнил Каарел Оя.