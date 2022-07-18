Популярный спа-отель сообщил о возможном сокращении 183 сотрудников

Как уточнил в интервью порталу Rus.ERR член правления Дмитрий Антонов, причиной такого решения стало резкое увеличение стоимости электро- и теплоэнергии: если в январе прошлого года счет за электричество составлял 18 131 евро и за газ - 21 625 евро, то в январе текущего года счет за электричество оказался в три, а за газ - в пять раз больше.

По его словам, в условиях роста цен на энергоносители бизнес становится нерентабельным: «Услуги, предоставляемые отелем, и новый аквапарк пользуются большой популярностью у местного населения и туристов. Мы имеем хороший финансовый показатель и даже смогли справиться с долгами, которые образовались в период пандемии, но время идет, становится все сложнее. Правительство предупреждает о тяжелой зиме в связи с повышением цен на энергоносители. В таких условиях мы не сможем продолжать».

«Нецелесообразно работать в ущерб компании», - добавил он, подчеркнув, что Noorus SPA Hotel может закрыться на зиму.