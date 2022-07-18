Отть Тянак солгал судьям и получил внушительный штраф

После гонок выяснилось, что занявшему третье место Тянаку был назначен штраф в размере 1000 евро. Кроме того, ему назначен условный штраф размером 3000 евро, который вступит в силу, если гонщик вновь нарушит те же самые правила.

Судьи нашли, что Отть Тянак не выполнил действовавшие на подиуме и пресс-конференции правила: не носил достаточно долгое время кепку с логотипом промоутера серии WRC. А именно он дважды снимал кепку до исполнения национального гимна и не надевал ее вновь. Также Тянак был без кепки и на пресс-конференции

Сам гонщик объяснил это тем, что его кепка была залита шампанским и промокла насквозь, а на улице было холодно, поэтому было принято решение ее не надевать. Ту же причину он привел в качестве объяснения и по поводу церемонии награждения в тарту.

Позже судьи пересмотрели видеоповторы и выяснилось, что Тянак солгал: когда из бутылок лилось шампанское, он также был без кепки с логотипом промоутера, а это значит, что головной убор не мог намокнуть.