Как часто, ожидая в больнице своей очереди, вы задаетесь вопросом, какой будет ситуация в 2040 году? Только что был завершен план развития больничной сети до 2040 года, автором которого является Яанус Пикани. Он сообщил Postimees, что ради лучшего будущего больничной сети необходимо предоставить больше возможностей семейным врачам и отделениям неотложной помощи. Больницы в Йыгева, Ярвамаа, Рапла, Пыльва и Валга могут быть преобразованы в общинные больницы.
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В ближайшем будущем небольшие больницы станут общинными
В ближайшем будущем небольшие больницы станут общинными
– Как обстоят дела с больницами в Эстонии?
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