В ближайшем будущем небольшие больницы станут общинными

– В настоящее время больничная сеть в целом находится в хорошем состоянии, так как Эстония успешно реализовала свой предыдущий план развития больничной сети: были внесены серьезные структурные изменения, в том числе в планировку и расположение. В этом и есть отличие от наших соседних стран – Эстония уже 20 лет назад сделала радикальные изменения. Это означает, что больницы находятся в удовлетворительном или даже хорошем состоянии с точки зрения инфраструктуры.