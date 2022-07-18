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В ближайшем будущем небольшие больницы станут общинными

Лоора-Элизабет Ломп
В ближайшем будущем небольшие больницы станут общинными
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В качестве первой рекомендации по совершенствованию больничной системы Яанус Пикан предложил оставить в небольших больницах только надзор за внутренними болезнями. В то же время следует улучшить работу службы скорой помощи, чтобы человек, нуждающийся в неотложной помощи или находящийся в острой стадии болезни был быстро доставлен в ближайшую центральную больницу.
В качестве первой рекомендации по совершенствованию больничной системы Яанус Пикан предложил оставить в небольших больницах только надзор за внутренними болезнями. В то же время следует улучшить работу службы скорой помощи, чтобы человек, нуждающийся в неотложной помощи или находящийся в острой стадии болезни был быстро доставлен в ближайшую центральную больницу. Фото: Kermo Benrot

Как часто, ожидая в больнице своей очереди, вы задаетесь вопросом, какой будет ситуация в 2040 году? Только что был завершен план развития больничной сети до 2040 года, автором которого является Яанус Пикани. Он сообщил Postimees, что ради лучшего будущего больничной сети необходимо предоставить больше возможностей семейным врачам и отделениям неотложной помощи. Больницы в Йыгева, Ярвамаа, Рапла, Пыльва и Валга могут быть преобразованы в общинные больницы.

– Как обстоят дела с больницами в Эстонии?

– В настоящее время больничная сеть в целом находится в хорошем состоянии, так как Эстония успешно реализовала свой предыдущий план развития больничной сети: были внесены серьезные структурные изменения, в том числе в планировку и расположение. В этом и есть отличие от наших соседних стран – Эстония уже 20 лет назад сделала радикальные изменения. Это означает, что больницы находятся в удовлетворительном или даже хорошем состоянии с точки зрения инфраструктуры.

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