Прощай, газ: эстонские предприятия готовятся к трудной осени

Эстонская пищевая промышленность является одним из крупнейших потребителей газа в стране. Всего в 2020 году потреблено 0,33 тераватт-часа газа, что составляет треть всего промышленного потребления. Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата и Союз пищевой промышленности Эстонии уже давно говорят, что, по их мнению, поступление газа в Эстонию не гарантировано, и требуют от правительства шагов, которые помогли бы предотвратить застой в индустрии. В то же время в пищевой промышленности идет лихорадочная работа, потому что все пытаются снизить энергетические риски, при этом не зная, что на самом деле будет происходить осенью.