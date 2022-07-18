Европа борется с энергетическим кризисом, и многие предприниматели волнуются: будет ли осенью тепло, газ и электричество? И если да, то по какой цене? Эстонская пищевая промышленность в настоящее время переживает серьезную реструктуризацию, чтобы пережить возможные перебои с поставками.
Для подписчиков
Прощай, газ: эстонские предприятия готовятся к трудной осени
Прощай, газ: эстонские предприятия готовятся к трудной осени
Эстонская пищевая промышленность является одним из крупнейших потребителей газа в стране. Всего в 2020 году потреблено 0,33 тераватт-часа газа, что составляет треть всего промышленного потребления. Эстонская торгово-сельскохозяйственная палата и Союз пищевой промышленности Эстонии уже давно говорят, что, по их мнению, поступление газа в Эстонию не гарантировано, и требуют от правительства шагов, которые помогли бы предотвратить застой в индустрии. В то же время в пищевой промышленности идет лихорадочная работа, потому что все пытаются снизить энергетические риски, при этом не зная, что на самом деле будет происходить осенью.
Ключевые слова