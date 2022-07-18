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H&M окончательно покинет российский рынок

rus.postimees.ee
H&M окончательно покинет российский рынок
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Магазин H&M.
Магазин H&M. Фото: Ints Kalnins

Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила в понедельник, что покидает российский рынок из-за войны в Украине.

«После тщательного рассмотрения мы видим, что продолжать вести бизнес в России невозможно из-за сложившейся ситуации», – заявила генеральный директор H&M Хелена Хельмерссон.

H&M приостановила свою деятельность в России в начале марта.

После начала войны в Украине ряд крупных компаний сразу заявили об уходе из России, в том числе предприятие быстрого питания McDonald's и мебельная компания Ikea.

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