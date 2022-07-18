Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила в понедельник, что покидает российский рынок из-за войны в Украине.
H&M окончательно покинет российский рынок
H&M окончательно покинет российский рынок
«После тщательного рассмотрения мы видим, что продолжать вести бизнес в России невозможно из-за сложившейся ситуации», – заявила генеральный директор H&M Хелена Хельмерссон.
H&M приостановила свою деятельность в России в начале марта.
После начала войны в Украине ряд крупных компаний сразу заявили об уходе из России, в том числе предприятие быстрого питания McDonald's и мебельная компания Ikea.