H&M окончательно покинет российский рынок

«После тщательного рассмотрения мы видим, что продолжать вести бизнес в России невозможно из-за сложившейся ситуации», – заявила генеральный директор H&M Хелена Хельмерссон.

H&M приостановила свою деятельность в России в начале марта.

После начала войны в Украине ряд крупных компаний сразу заявили об уходе из России, в том числе предприятие быстрого питания McDonald's и мебельная компания Ikea.