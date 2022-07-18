Если полька Ига Свентек держится на первой строке мировой таблицы рейтингов и со своими 8336 баллами недостижима для остальных, то среди простых смертных первенство у эстонки Анетт Контавейт, которая по-прежнему на втором месте таблицы.
В мировой таблице рейтингов Кая Канепи давно не поднималась так высоко
У Анетт Контавейт в бщей сложности 4326 баллов, а следом за ней, буквально наступая на пятки, расположились Мария Саккари (4190), Паула Бадоса (4030) и Онс Жабер (4010).
Чтобы сохранить свое хорошее положение, Контавейд вскоре придется много работать, потому что львиную долю своих очков она заработала благодаря своей прекрасной форме в конце прошлого года.
В последние пару месяцев эстонка не была на пике формы, поскольку весной переболела коронавирусом, который забрал у спортсменки все силы. После Уимблдона пошли слухи, что Контавейт будет в июле просто отдыхать, чтобы прийти в форму, но на выходных стало ясно, что она примет участие в турнире WTA250 в Гамбурге.
Если приглядеться к таблице рейтингов WTA, то в верхней ее части можно найти имя и другой эстонки – Каи Канепи. За неделю она поднялась еще на одну строку и теперь занимает 34-е место. Это ее лучшая позиция за последние годы, в последний раз она забиралась так высоко летом 2014 года.