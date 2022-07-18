В мировой таблице рейтингов Кая Канепи давно не поднималась так высоко

У Анетт Контавейт в бщей сложности 4326 баллов, а следом за ней, буквально наступая на пятки, расположились Мария Саккари (4190), Паула Бадоса (4030) и Онс Жабер (4010).

Чтобы сохранить свое хорошее положение, Контавейд вскоре придется много работать, потому что львиную долю своих очков она заработала благодаря своей прекрасной форме в конце прошлого года.

В последние пару месяцев эстонка не была на пике формы, поскольку весной переболела коронавирусом, который забрал у спортсменки все силы. После Уимблдона пошли слухи, что Контавейт будет в июле просто отдыхать, чтобы прийти в форму, но на выходных стало ясно, что она примет участие в турнире WTA250 в Гамбурге.