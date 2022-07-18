Пн, 18.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

В мировой таблице рейтингов Кая Канепи давно не поднималась так высоко

rus.postimees.ee
В мировой таблице рейтингов Кая Канепи давно не поднималась так высоко
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кая Канепи.
Кая Канепи. Фото: Rob Prange/Dppi

Если полька Ига Свентек держится на первой строке мировой таблицы рейтингов и со своими 8336 баллами недостижима для остальных, то среди простых смертных первенство у эстонки Анетт Контавейт, которая по-прежнему на втором месте таблицы.

У Анетт Контавейт в бщей сложности 4326 баллов, а следом за ней, буквально наступая на пятки, расположились Мария Саккари (4190), Паула Бадоса (4030) и Онс Жабер (4010).

Чтобы сохранить свое хорошее положение, Контавейд вскоре придется много работать, потому что львиную долю своих очков она заработала благодаря своей прекрасной форме в конце прошлого года.

В последние пару месяцев эстонка не была на пике формы, поскольку весной переболела коронавирусом, который забрал у спортсменки все силы. После Уимблдона пошли слухи, что Контавейт будет в июле просто отдыхать, чтобы прийти в форму, но на выходных стало ясно, что она примет участие в турнире WTA250 в Гамбурге.

Если приглядеться к таблице рейтингов WTA, то в верхней ее части можно найти имя и другой эстонки – Каи Канепи. За неделю она поднялась еще на одну строку и теперь занимает 34-е место. Это ее лучшая позиция за последние годы, в последний раз она забиралась так высоко летом 2014 года.

Ключевые слова
Наверх