Среди стран, возникших в Европе после распада советской социалистической системы, Эстония несомненно является самой успешной в экономическом отношении. Это благодаря разумным реформам, проведенным предыдущими политическими лидерами, особенно Мартом Лааром, пишет предприниматель («Ээсти 200») Йоаким Хелениус.
Йоаким Хелениус ⟩ Эстония сбилась с пути, мы можем стать еще одной Грецией
К сожалению, продолжающиеся коалиционные переговоры свидетельствуют, что Эстония сбилась с пути, и если политические взгляды резко не поменяются, то мы будем с возрастающей скоростью двигаться к тому, чтобы стать, условно говоря, еще одной Грецией.
Эстония все еще слишком бедна, чтобы позволить себе быть обществом всеобщего благосостояния, которое мы видим в скандинавских странах. Но в то время как уже и там все чаще говорят о проблемах, возникающих в подобных государствах, и о необходимости сократить затраты на поддержание столь высокого уровня жизни, наши экономически неграмотные политики соревнуются в обещаниях, чреватых непосильными для нашей республики расходов.
Похоже, что участники коалиционных переговоров достигнут консенсуса. Одновременно будет согласована и реформа рынка электроэнергии. Существующая в нынешнем виде реформа искажает законы рынка и в будущем увеличит потребление электроэнергии за счет эстонского налогоплательщика, хотя следовало бы найти способ сократить потребление. При этом будущая коалиция в надежде повысить рождаемость планирует увеличить в стране еще и детские пособия. Хотя надежда эта ложная, поскольку международные исследования показывают, что рождаемость в развитых странах увеличивается, когда общество учится более справедливо относиться к женщинам дома и на рынке труда, а не вследствие оказания молодым семьям финансовой поддержки.
Решения, на которые нет средств, дорого обойдутся стране. Бюджет уже в дефиците, и сейчас экономика сползает к рецессии, что сильно ударит по нам предстоящей зимой. И тогда многим людям с более низкими доходами потребуется значительная финансовая помощь для удовлетворения основных потребностей. В зависимости от глубины рецессии мало поднять необлагаемый минимум. Нужны адресные субсидии для тех, кто в них реально нуждается.
Как проходили бы коалиционные переговоры о формировании правительства, участвуй в них «Ээсти 200»? В отличие от других политических партий, «Ээсти 200» хочет, даже рискуя потерять в краткосрочной перспективе поддержку электората, провести долгосрочные необходимые реформы.
А пока нам нужно сосредоточиться на подготовке к потенциально труднейшим временам, которые ожидают нас в этом и следующем годах. Сейчас не время тратить деньги, которых у нас нет, на покупку политической поддержки на следующих выборах! Мы против любых дополнительных расходов, которые не являются абсолютно необходимыми, пока мы не увидим, насколько серьезна в итоге будет грядущая рецессия. Вместо этого нам стоит подумать о том, как разумнее использовать базы данных правительства для эффективного оказания помощи тем, кому она действительно необходима. Когда я говорю о таких людях, я имею в виду отдельных лиц и семьи, которые не могут позволить себе предметы первой необходимости для обеспечения нормальной жизни, а также компании, в первую очередь, конкурентоспособные на международном уровне, которые страдают от нынешнего «идеального шторма», уже принявшего экстремальные формы.
Чтобы не потерять способность расти и процветать в будущем, мы должны быть готовы поддерживать предприятия в нашем экспортном секторе.
Из-за текущих тревожных тенденций на рынке эти компании могут подвергнуться настоящему стихийному бедствию в виде роста стоимости кредитования и обвального падения спроса в ближайшем будущем. Эстония – это небольшая и чрезвычайно открытая экономика. Благополучие населения страны полностью зависит от конкурентоспособного сектора.
«Ээсти 200» выступает против увеличения правительственных расходов в преддверии серьезной рецессии. Единственным исключением является образование. Мы должны инвестировать в эту сферу, поскольку именно от образованного населения зависит будущее нашей страны!
Бюджет должен быть сбалансирован в течение всего экономического цикла. Бюджет в настоящее время находится в дефиците, даже учитывая дополнительные налоговые поступления, вызванные высокой инфляцией, и это безответственный подход. Еще более безответственно увеличивать этот дефицит за счет наращивания расходов на незначительные цели, как это предлагается на нынешних коалиционных переговорах!
Наша программа по экономической и фискальной политике гораздо шире, чем я описал выше. Я сосредоточился только на теоретически возможном уточнении нашей позиции на коалиционных переговорах.
Вывод, однако, состоит в том, что «Ээсти 200» ориентируется в своих политических взглядах на долгосрочную перспективу и не заинтересована в свержении правительства ради приобретения голосов. «Ээсти 200» разбирается в экономике, разбирается в бизнесе и старается сотрудничать с лучшими экспертами в тех областях, которыми мы занимаемся, независимо от того, поддерживают они нашу политическую партию или нет.
Наша мечта – помочь реализовать будущее, в котором Эстония станет одной из самых богатых и наиболее бережных к окружающей среде стран Европы и мира. Однако для достижения этих целей требуется профессиональное политическое руководство с четко определенным видением.
Предстоящие выборы должны положить конец безответственным попыткам политиков купить голоса, предлагая экономически неграмотный путь к снижению расходов или налогов.