Йоаким Хелениус ⟩ Эстония сбилась с пути, мы можем стать еще одной Грецией

А пока нам нужно сосредоточиться на подготовке к потенциально труднейшим временам, которые ожидают нас в этом и следующем годах. Сейчас не время тратить деньги, которых у нас нет, на покупку политической поддержки на следующих выборах! Мы против любых дополнительных расходов, которые не являются абсолютно необходимыми, пока мы не увидим, насколько серьезна в итоге будет грядущая рецессия. Вместо этого нам стоит подумать о том, как разумнее использовать базы данных правительства для эффективного оказания помощи тем, кому она действительно необходима. Когда я говорю о таких людях, я имею в виду отдельных лиц и семьи, которые не могут позволить себе предметы первой необходимости для обеспечения нормальной жизни, а также компании, в первую очередь, конкурентоспособные на международном уровне, которые страдают от нынешнего «идеального шторма», уже принявшего экстремальные формы.