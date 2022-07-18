Нарушители не оценят: в Латвии установят фоторадары, измеряющие среднюю скорость

Предприятие Latvijas valsts ceļi (LVC) определило 16 приоритетных участков государственной дорожной сети, на которых будет установлена система контроля средней скорости, пишет Rus.ERR со ссылкой на LSM.lv.

По словам представителя LVC Анны Кононовой, в данный момент идут переговоры с поставщиками услуги и согласование документов. Ожидается, что закупка будет завершена в ближайшее время, а первые участки будут готовы в конце этого года: в ноябре и декабре. «В апреле следующего года мы могли бы оборудовать все 16 приоритетных участков системой измерения средней скорости», - сказала Кононова.

В Латвии в течение некоторого времени ведутся дискуссии об установке на дорогах систем контроля средней скорости для повышения безопасности дорожного движения; изначально проект предполагалось реализовать в 2021 году, затем его перенесли на лето 2022 года, но теперь речь идет о конце года.

Система измерения средней скорости отличается от отдельных фоторадаров тем, что камеры расположены в двух местах на участке дороги. Автомобили отслеживаются в обеих точках, и средняя скорость между этими точками рассчитывается на основе данных с двух камер, так что автомобили не могут просто притормозить, проезжая камеру, а потом опять превысить разрешенную скорость.